Con motivo de la modernización que está haciendo el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el organismo actualizó el diseño del Registro Único de Información Fiscal (RIF).

Este nuevo RIF muestra la información ordenada en recuadros para mayor facilidad en su lectura. Asimismo, destacaron los subtítulos y los datos de relevancia para que se puedan encontrar de inmediato con solo un vistazo.

Además, resalta por contar con el nuevo logo del Seniat.

Al respecto el superintendente Román Maniglia señaló que todo esto forma parte de la nueva visión hacia la modernización, digitalización y automatización del Seniat.

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«El nuevo logo del Seniat mantiene los elementos fundamentales de la identidad del Estado venezolano, como el tricolor nacional y sus ocho estrellas», explicó.

«La nueva imagen muestra el tricolor ahora con movimiento, cuyas ondas emulan la ‘S’, inicial del acrónimo Seniat, que significa servicio, en una presentación moderna, con una tipografía estilizada, adaptada a los códigos visuales de los nuevos tiempos, que facilita su uso tanto en las distintas plataformas digitales como en las tradicionales», explicó.

En línea con las orientaciones de la presidenta @delcyrodriguezv y como parte de la nueva visión hacia la modernización, digitalización y automatización del @seniat_oficial comparto el refrescamiento de su imagen con una nueva presentación de su logotipo, que acompañará las… pic.twitter.com/1IPvSgcmsq — Román Maniglia (@romanmanigliave) August 20, 2026

Maniglia acotó que este refrescamiento va en sintonía con el proceso de cambio y transformación que han iniciado en el sistema tributario nacional y se enmarca en el «renacimiento de un Estado ágil, transparente y eficiente que va hacia la simplificación de los trámites y a brindar facilidades para todos los sectores de la economía nacional con el fin de consolidar el impulso y crecimiento del bienestar del pueblo venezolano».