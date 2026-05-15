LA FOTO: Atraparon al caimán que vivía en la piscina olímpica de la Universidad Simón Bolívar

El secretario de condiciones laborales de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), William Anseume, informó que fue capturado el caimán que estaba en la casa de estudio del país.

Destacó en sus redes sociales que el reptil vivió durante años en la piscina olímpica de la USB.

«Capturaron el caimán de la piscina olímpica de la USB. No era mentira. Que mal se desempeñan quienes deben gerenciar. Tuvieron que esperar que se hiciera público con ímpetu, y constituyera la vergüenza que es tener esos animales en un lugar que no es su hábitat. Debe quedar otro allí», indicó en sus redes.

Años con esos reptiles en la piscina olímpica de la USB. Que mal se desempeñan quienes deben gerenciar. Tuvieron que esperar que se hiciera público con ímpetu, y constituyera la vergüenza que es tener esos animales en un lugar que no es su hábitat. Debe quedar otro allí. pic.twitter.com/vxlLUlzyIi — William Anseume B (@WilliamAnseumeB) May 15, 2026

LA PISCINA EN LA USB

Asimismo, el expresidente de la APUSB mostró en el mes de abril la realidad en la que se encuentra la piscina olímpica de la universidad.

«Se nota el abandono a simple vista. Verde. Pero lo más grave es que se ha convertido en el hábitat de un reptil durante años. Una baba. No sabemos de qué se alimenta. ¿Puede salir y hacerse, como es, peligrosa?», señaló en esa oportunidad.

En ese sentido, acotó que aunque el área está restringida para el acceso, no hay ningún anuncio de peligrosidad.

«Hace años se hizo viral un vídeo que mostraba la salida del reptil del agua. Pregunté a una de las autoridades interinas si era verdad y me lo confirmó. Ahí siguen las autoridades y el reptil. ¿Alguna autoridad nacional podrá hacerse eco y responsable del caso? Obviamente, hace años no se usa la piscina para los fines que está llamada a cumplir en la comunidad de la USB», expresó.

William Anseume resaltó que la Universidad Simón Bolívar «requiere atención al más alto nivel» ante las graves condiciones en las que se encuentra la casa de estudio en el país.

«No es la NASA, donde tenemos dos muy valiosos egresados de nuestra USB que apuntaron a la Luna. Esto no es la Luna. Es el peladero de chivos que quedó donde estaba el famoso Laberinto Cromovegetal del artista plástico más afanado del país: Carlos Cruz Diez, en la USB», comentó en sus redes junto a una fotografía.