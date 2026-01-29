Venezuela

LA FOTO: Así fue el último adiós a la madre del expreso político Ramón Centeno, le dedicó estas palabras

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
madre

Este jueves se realizó el entierro de la madre del periodista y recién excarcelado político, Ramón Centeno, quien murió luego de sufrir un ACV el pasado lunes.

Contents

«Te llevo a San Juan de los Morros, estado Guárico. Allí naciste. Allí nací. Volvemos», indicó Centeno a través de sus redes sociales junto a un video para recordar a su madre.

Leer Más

Jorge Rodríguez llama «vagos y ladrones» a los opositores: «Aparecen cada seis años y vienen a pedirle el voto»
Cancillería chavista rechazó nueva licencia petrolera otorgada por Guyana en zonas por delimitar
EN VIDEO l Diputada del Psuv no se quedó callada y envió contundente mensaje a Maduro y al chavismo

Asimismo, acotó que «te guardaré en un lugar especial: en el rinconcito donde está mi hermano. Te honro mi amor bello. Benemérita».

El periodista Víctor Ugas acudió al entierro y compartió una fotografía del momento. En la misma se observa a Centeno lanzando unas flores a la tumba, mientras familiares y amigos lo acompañan.

LA MUERTE DE LA MADRE DE RAMÓN CENTENO 

Al igual que todos los periodistas liberados, Ramón Centeno, aún no tiene libertad plena y está enfrentando un proceso judicial en su contra.

El lunes su madre, Omaira Navas, lo acompañó a la audiencia. La mujer se encontraba notablemente  «angustiada» por lo que pudiera pasar con su hijo, y poco después le dio el ACV, indicó el comunicador Víctor Ugas, quien también fue uno de los periodistas excarcelados durante el mes de enero.

Navas fue trasladada a un centro de salud donde se encontraba delicada de salud, sin embargo, no resistió y murió a las horas.

LEA TAMBIÉN: ¿CÓMO SE ENCUENTRA NICOLÁS MADURO EN LA PRISIÓN DE NUEVA YORK? ESTO REVELÓ SU HIJO

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón expresó sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Omaira Navas.

«La señora Navas vivió durante años el dolor de la detención arbitraria de su hijo, enfrentando la angustia de la separación y la incertidumbre. Lamentablemente, no tuvo la oportunidad de compartir junto a él los momentos de libertad que tanto esperaba, tras su reciente excarcelación», señaló.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

celulares
Del robo de celulares por amor a Cuba es mejor que Miami: Las polémicas declaraciones de Petro que dan de qué hablar
Mundo
Trump anuncia que próximamente se abrirán las conexiones comerciales aéreas con Venezuela
EEUU
Marc Anthony
LA FOTO: Así anunciaron Marc Anthony y Nadia Ferreira que esperan su segundo hijo
Caraota Show