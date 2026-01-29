LA FOTO: Así fue el último adiós a la madre del expreso político Ramón Centeno, le dedicó estas palabras

Este jueves se realizó el entierro de la madre del periodista y recién excarcelado político, Ramón Centeno, quien murió luego de sufrir un ACV el pasado lunes.

«Te llevo a San Juan de los Morros, estado Guárico. Allí naciste. Allí nací. Volvemos», indicó Centeno a través de sus redes sociales junto a un video para recordar a su madre.

Asimismo, acotó que «te guardaré en un lugar especial: en el rinconcito donde está mi hermano. Te honro mi amor bello. Benemérita».

Hoy te llevo a San Juan de los Morros, estado Guárico. Allí naciste. Allí nací. Volvemos. Te guardaré en un lugar especial: en el rinconcito donde está mi hermano. Te honro mi amor bello. Benemérita. pic.twitter.com/8DltAiX7f5 — Ramón Centeno (@Boligrafo5G) January 28, 2026

El periodista Víctor Ugas acudió al entierro y compartió una fotografía del momento. En la misma se observa a Centeno lanzando unas flores a la tumba, mientras familiares y amigos lo acompañan.

Que dolor tan grande darle el último adiós a la madre de mi colega periodista Ramón Centeno @Boligrafo5G mucha fuerza. pic.twitter.com/oKFPZ7hjaQ — Victor Ugas (@victorrenewss) January 29, 2026

LA MUERTE DE LA MADRE DE RAMÓN CENTENO

Al igual que todos los periodistas liberados, Ramón Centeno, aún no tiene libertad plena y está enfrentando un proceso judicial en su contra.

El lunes su madre, Omaira Navas, lo acompañó a la audiencia. La mujer se encontraba notablemente «angustiada» por lo que pudiera pasar con su hijo, y poco después le dio el ACV, indicó el comunicador Víctor Ugas, quien también fue uno de los periodistas excarcelados durante el mes de enero.

Navas fue trasladada a un centro de salud donde se encontraba delicada de salud, sin embargo, no resistió y murió a las horas.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón expresó sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Omaira Navas.

«La señora Navas vivió durante años el dolor de la detención arbitraria de su hijo, enfrentando la angustia de la separación y la incertidumbre. Lamentablemente, no tuvo la oportunidad de compartir junto a él los momentos de libertad que tanto esperaba, tras su reciente excarcelación», señaló.