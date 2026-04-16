Venezuela

La explicación que dio Corpoelec sobre las fallas eléctricas en el occidente del país

Por Caraota Digital
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(EFE).- La estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela informó este jueves sobre la interrupción del servicio de electricidad en el occidente del país y adjudicó como causa daños en el sistema de potencia producto de las lluvias.

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En un comunicado conjunto con el Ministerio de Energía, indicó que se han presentado «lluvias torrenciales con descargas atmosféricas» que afectaron al sistema de potencia de la región occidental del país, lo que causó la interrupción del servicio en la Costa Occidental del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

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«Al momento nuestros equipos técnicos continúan realizando las maniobras necesarias para la recuperación del servicio de forma progresiva», aseguró el comunicado, que no añadió más información.

LAS FALLAS ELÉCTRICAS 

Previamente, el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder y premio nobel María Corina Machado, consideró que el sistema eléctrico de Venezuela está en «completo abandono», tras denunciar «otro apagón general» en Maracaibo, una ciudad en el noroeste de Venezuela que sufre constantes fallas eléctricas.

«El sistema eléctrico está en completo abandono por quienes se robaron todo, sin importarle el padecimiento de los venezolanos, que viven cortes eléctricos cada día», manifestó Guanipa en su cuenta de X.

En este contexto, argumentó que no hay recuperación posible bajo el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, a quien consideró hay que «sacar» del poder por el «futuro» del país.

AHORRO ENERGÉTICO 

El pasado domingo, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) exhortó al Gobierno de Venezuela a precisar el plan de ahorro de energía, establecido en marzo pasado para contribuir con la estabilidad del sistema eléctrico, tras reportarse fallas prolongadas de electricidad en varios estados del país.

En un comunicado, Consecomercio pidió que se publiquen los días y horas del racionamiento eléctrico, lo que permitirá al sector comercial y a los proveedores de servicios «planificar y tomar las medidas necesarias para continuar garantizando los bienes y servicios que demanda la población».

Delcy Rodríguez habló recientemente sobre un fenómeno solar en Venezuela, que provocará aumentos en la temperatura, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético del que no ofreció mayores detalles.

En marzo, representantes de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales informaron que acordaron sumarse a un plan para el ahorro de la electricidad, tras un encuentro con funcionarios del Gobierno.

Venezuela enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares custodian las instalaciones del sector.

EFE
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