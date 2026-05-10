La dura denuncia del OVP a propósito del Día de la Madre en Venezuela

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), recordó este domingo que en el país hay cientos de madres que están pasando su día con sus hijos tras las rejas. La ONG, a través de su cuenta en X (Twitter), denunció cómo estas familias están afectadas por la “la crueldad” de un sistema carcelario que les roba la vida.

“Hay cientos de mujeres que pasan el Día de las Madres haciendo filas frente a una cárcel, mientras otras despiertan lejos de sus hijos, encerradas en una celda. Ven cómo la infancia transcurre detrás de una visita, una llamada o una fotografía”, dice el OVP en el post acompañado por un video.

Destaca que estas mujeres que comienzan “su día empacando amor para llevarlo a una cárcel”, y otras que “acampan frente a las cárceles para exigir los derechos que el régimen le niega”.

Recuerda la organización que también “ay madres que recorren kilómetros cargando comida y medicinas para sus hijos presos, madres que envejecen entre requisas, traslados y silencios institucionales”.

En este homenaje a las madres de los presos políticos, el OVP hizo una mención especial a la señora Carmen Teresa Navas, quien pasó “meses buscando desesperadamente” a su hijo Víctor Hugo Quero. Así como ella, hay otras que todavía siguen esperando, “mientras el régimen los desaparece, tortura o asesina”.

ROMPE VÍNCULOS Y SEPARA FAMILIAS

El Observatorio denunció que “la crisis penitenciaria en Venezuela no solo castiga a quienes están privados de libertad, también rompe vínculos y separa familias”. Además, “condena a miles de mujeres a vivir la maternidad entre el dolor, la incertidumbre y la ausencia”.

Por otra parte, la ONG resalta que en las familias de los privados de libertad también sufren los niños. “Hay niños y niñas que crecen sin abrazar a sus madres, y hay mujeres privadas de libertad que intentan seguir siendo madres en medio del abandono y el encierro. Detrás de cada prisión también hay una madre resistiendo”.

Por todo ello, en este día, desde el OVP “reconocemos el dolor silencioso de todas las mujeres atravesadas por la crueldad del sistema penitenciario venezolano”.

Finaliza afirmando que “ningún crimen del Estado podrá devolverles el tiempo perdido. Pero sí existe una deuda de verdad, justicia y reparación que Venezuela aún tiene con todas estas madres”.