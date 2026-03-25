La contundente respuesta de la familia de Juan Pablo Pernalete a Ernesto Villegas tras pedir disculpas

Elvira Llovera, madre de Juan Pablo Pernalete, rechazó las disculpas de Ernesto Villegas por las falsas versiones sobre la muerte de su hijo durante las protestas de 2017.

«Han pasado nueve años desde que nuestro hijo Juan Pablo fue asesinado. Nueve años desde que destruyeron nuestras vidas, desde que la impunidad se ha presentado de manera abrumadora, y los responsables directos e indirectos de su muerte no solo no han respondido a la justicia, sino que se han burlado de nosotros. Ahora un nuevo episodio de descaro y de indolencia aparece de la manera más desvergonzada y oportunista posible», comentó.

En ese sentido, recordó desde el mismo día que asesinaron a Juan Pablo Pernalete se supo que había sido la Guardia Nacional Bolivariana quien le disparó a corta distancia para producirle la muerte.

«Una bomba lacrimógena directamente a su pecho, pero lejos de reconocer responsabilidad de los actuantes y del mismo Estado, los personeros de éste y los medios de comunicación controlados por ellos crearon una matriz de opinión falsa. No bastándole con su asesinato físico, también procuraban su asesinato moral. Y siendo precisamente el señor Villegas, quien ahora aparece pidiendo disculpas, uno de los principales artífices de tan cruel y falso proceder. Esto al afirmar en rueda de prensa que a mi hijo lo habían asesinado sus compañeros con una pistola de perno cautivo, aun cuando ellos ya sabían la verdad», indicó.

EL CASO DE PERNALETE Y LAS DISCULPAS DE ERNESTO VILLEGAS

Destacó que en nueve años no hubo disculpas ni públicas ni privadas. «Ahora cuando aspiraba a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo es cuando Ernesto Villegas apela a tan bajo proceder y lo hace a través de las redes sociales, ni siquiera viéndonos a los ojos», dijo.

«Señor Villegas no nos ponga a nosotros en la posición de otorgar o no el perdón, eso solo le corresponde a Dios. Usted asuma sus responsabilidades y tenga al menos un poco de vergüenza. Haga un acto de mea culpa genuino que incluya a todas las víctimas del régimen que usted ayudó a silenciar. Luego de eso abogue por la total y absoluta liberación de todos los presos políticos, civiles y militares. Pero hágalo porque es su deber moral no para aspirar a un cargo que no tiene estatura moral para hacerlo», expresó.

Asimismo, sostuvo que «mientras continúen los mismos personajes que han mentido y han ocultado la verdad de los hechos en las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país, nunca existirá un sistema de justicia confiable y verdadero en Venezuela».