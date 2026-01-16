La cifra de fallecidos y heridos tras el ataque militar de EEUU el 3 de enero, según Padrino López

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que el ataque militar de EEUU dejó hasta ahora un total de 83 muertes y 112 heridos, entre funcionarios de la FANB, cubanos y civiles.

«En medio de esta agresión fallecieron civiles y hermanos en la humanidad. 32 compañeros de la República de Cuba dieron su vida. Va un total de 83 fallecidos y 112 heridos que hemos atendido en un alto nivel», expresó Padrino López en rueda de prensa.

Asimismo, reconoció un total de 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fallecidos. Aun así, indicó: la «FANB está mentalizada y el honor militar está intacto».

«Venezuela ha pretendido ser humillada y agredida en su honor. Se ha agredido nuestra patria y se secuestró al presidente legítimo. Se logró un objetivo militar, pero la patria está aquí», añadió.

Finalmente, reiteró el llamado a Washington a «liberar» a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

CONTRADICE CIFRA DE CABELLO

El balance arrojado por el titular de la Defensa contradice el que ofreció la semana pasada Diosdado Cabello. «Hasta ahora hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos», indicó Cabello en su programa televisivo ‘Con el Mazo Dando’.

«No hay manera de que eso lo pueda tapar nadie, es una verdad y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena. Una cosa terrible, murieron personas que nada tenían que ver con un conflicto, civiles, personas que estaban en sus casas recibieron el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país», añadió Cabello.

Con respecto al ataque de los Estados Unidos, Cabello admitió que no tenían previsto que tuviera ese alcance. «Las últimas 27 semanas han sido un asedio permanente, esto era inevitable que ocurriera, el alcance quizás no fue lo medido por nosotros, pero era inevitable porque todos los días ellos decían eso».

De acuerdo con palabras del propio presidente de EEUU, Donald Trump, las fuerzas militares de su país no sufrieron bajas durante la incursión.