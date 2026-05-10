La cantidad de proteína de pollo que consumirían al año los venezolanos, según sector avícola

Francisco Tagliapietra el presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi), anunció que este sector avícola produce el 68% de la proteína animal que consumen los venezolanos.

En entrevista con VTV, el directivo destacó que el consumo de carne de pollo en Venezuela se ubica en 32 kilos per cápita al año, mientras que el de huevo es de 168 unidades, por persona a año.

Resaltó que ambos rubros se consiguen en todo el país. Mientras que toda la red de conservación, de frío, de transporte y de distribución “están plenamente activas”.

Por otra parte, Francisco Tagliapietra resaltó la necesidad de activar una ruta de exportación a los países del Caribe y a Aruba, Bonaire y Curazao.

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Las cifras las proporcionó Tagliapiera en el marco de la inauguración del XII Congreso Nacional de Avicultura, donde se mostraron las capacidades de la producción nacional y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria.

El evento reunió a los principales actores del sector avícola, productores, empresarios y especialistas del gremio.

Fenavi tiene como objetivo principal exponer las potencialidades del sector y dar a conocer que es un espacio para debatir la innovación, la salud animal y la tecnología aplicada al desarrollo.