La aerolínea Plus Ultra retoma el martes sus vuelos al país tras tres meses suspendidos

(EFE).- Plus Ultra Líneas Aéreas reanudará este martes sus vuelos con Caracas, suspendidos desde el 23 de noviembre de 2025, siendo la segunda aerolínea española en volver al país sudamericano tras Air Europa, que lo hizo el pasado 17 de febrero, y a la espera de que Iberia lo haga a principios de abril.

Tras la normalización de la operativa aérea en Venezuela, Plus Ultra operará la ruta Madrid-Caracas, inicialmente, con dos frecuencias semanales, que ampliará a tres a partir de la última semana de marzo, que es cuando también retomará el servicio que ofrece los domingos a la capital venezolana desde Tenerife.

A partir de julio, Plus Ultra aumentará a cuatro la frecuencia de sus vuelos en la ruta Madrid-Caracas, con lo que, sumando la que opera a la capital venezolana desde Tenerife, ofrecerá en total cinco servicios semanales entre España y el país sudamericano.

Coincidiendo con la reanudación de los vuelos a Venezuela, Plus Ultra mantuvo entre los pasados días 24 y 26 de febrero todos sus billetes a Caracas a mitad de precio, tal y como estaba la oferta promocional en el momento del cese de operaciones con Venezuela y que, por esa razón, hubo que interrumpir.

La compañía activó, de manera excepcional y sólo durante 72 horas, el acceso a un descuento del 50 % como una ayuda adicional para los clientes que no pudieron beneficiarse de esta opción, debido a la situación del espacio aéreo venezolano.

Plus Ultra dejó de volar a Venezuela el 23 de noviembre de 2025, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de su homóloga europea EASA.

Poco después, las autoridades venezolanas de navegación aérea revocaron las licencias para operar a todas las líneas aéreas españolas.

A partir de ese momento, Plus Ultra puso en marcha diversas alternativas para cumplir sus compromisos comerciales con los pasajeros afectados por la cancelación de operaciones.

Entre otros, cambio de fechas, devolución de billetes y, finalmente, el reforzamiento de la ruta a Cartagena de Indias para conectar con un operador local que facilitara la llegada a Caracas.

Con la reactivación de los vuelos a Venezuela, Plus Ultra suma cinco rutas regulares en América del sur: Buenos Aires, Lima, Bogotá, Cartagena de Indias y Caracas.

Además, opera en más de veinte países de América, Europa, África y Asia con sus divisiones de negocio de carga, chárter y ACMI (alquiler de un avión completo con todo el personal y seguro incluido a otra aerolínea). EFE