Juramentan equipos políticos en Carabobo de cara a unos eventuales procesos electorales en 2027

El partido Generación Independiente (Gente) avanzó en la consolidación de sus estructuras en el estado Carabobo, mediante la juramentación de sus nuevos equipos políticos municipales de cara a unos eventuales procesos electorales en 2027.

El despliegue territorial tiene como objetivo fortalecer la presencia de la organización en las comunidades y preparar su plataforma de participación ante los posibles cambios que puedan registrarse en el panorama político de Venezuela.

Durante el encuentro con la militancia carabobeña, Noel Álvarez, coordinador nacional de Gente, evaluó los asuntos que marcan la pauta de la agenda de la oposición venezolana, centrando sus declaraciones en las condiciones institucionales, los presos políticos, la libertad de expresión y las proyecciones económicas del país.

EL EVENTUAL REGRESO DE MARÍA CORINA MACHADO Y LA RENOVACIÓN INSTITUCIONAL

Uno de los puntos centrales abordados por el dirigente fue el estatus de la líder opositora María Corina Machado. Álvarez afirmó que mantiene comunicación semanal con la coordinadora de Vente Venezuela y que se encuentra trabajando activamente en la construcción de escenarios que viabilicen su retorno al país, aunque prefirió no adelantar fechas específicas para este acontecimiento.

Por otra parte, el vocero nacional de Gente defendió la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa política basada en la relegitimación de los poderes públicos para devolver la confianza a los ciudadanos.

Al referirse al Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvarez reveló un cambio en los lapsos estimados por la oposición.

«Inicialmente contemplábamos modificaciones en el Poder Electoral durante 2026, pero debido a la dinámica actual, evaluamos que ese proceso de renovación institucional podría postergarse hasta el año 2027», señaló Álvarez, tras precisar que mantienen mesas de diálogo con otros partidos aliados para unificar criterios.

Asimismo, el dirigente manifestó sus expectativas sobre una reestructuración interna en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), insistiendo en que el rescate de la independencia judicial es imperativo para garantizar los derechos ciudadanos y lograr la liberación de los presos políticos.

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS: RECUPERACIÓN VISIBLE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2027

Al evaluar el aparato productivo nacional, el también expresidente de Fedecámaras analizó las variables financieras que condicionan el futuro del país. Según Álvarez, el crecimiento sostenido dependerá exclusivamente de un marco de seguridad jurídica que atraiga nuevas inversiones internacionales y permita la reinversión de ingresos públicos de forma transparente.

Sin embargo, el coordinador de Gente lanzó una advertencia sobre los tiempos de respuesta de la economía. De acuerdo con los informes técnicos que maneja la organización, los resultados de una eventual apertura de mercados no serán inmediatos, estimando que los primeros beneficios tangibles para la población comenzarían a percibirse durante el segundo semestre de 2027.

Con este despliegue en Carabobo, la organización busca articular sus equipos políticos regionales con las directrices nacionales, apostando por mantener el trabajo de calle de cara a los desafíos políticos de los próximos años.

Con información de Nota de Prensa