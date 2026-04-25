Julio León Heredia a «El Potro» Álvarez: «No te vamos a decepcionar al asumir presidencia del INH»

Antonio “El Potro” Álvarez entregó formalmente el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) a Julio León Heredia, en un acto realizado este 24 de abril.

De esta manera, Álvarez cierra un ciclo de ocho años en los hipódromos venezolanos. Mientras que León Heredia le aseguró que «no lo decepcionará».

El cambio de mando fue formalizado bajo el Decreto N° 5.324, busca dar inicio a una nueva etapa administrativa manteniendo las líneas estratégicas que rigen al sector hípico nacional.

Durante un recorrido por las instalaciones de La Rinconada, León Heredia estuvo acompañado por “El Potro”, evidenciando el relevo coordinado.

En sus primeras declaraciones, León Heredia subrayó que su gestión se enfocará en fortalecer las estructuras existentes y profundizar la modernización tecnológica del instituto.

#24Abr | Antonio “El Potro” Álvarez entregó formalmente el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) a Julio León Heredia, en un acto realizado este 24 de abril. Video: Cortesía pic.twitter.com/JgCzJZXq33 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 25, 2026

«Como buen maestro que eres, siempre la mayor satisfacción de un maestro es que el alumno lo supere. Y ese es nuestro compromiso», con esta promesa inició su gestión al frente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH)», destacó León Heredia.

El nuevo presidente del INH no escatimó en reconocer el estado actual de la institución, señalando que recibe una estructura operativa sobre la cual se construirán los próximos proyectos.

«Venimos con el compromiso de seguir transformando el hipismo venezolano, basándonos en el trabajo que se ha venido realizando con responsabilidad», afirmó Heredia en un mensaje dirigido a los trabajadores y gremios.

Este enfoque de continuidad sugiere una validación de los procesos implementados durante la gestión de Álvarez, quien se mantuvo al frente del organismo desde 2018.

Durante ese periodo, el hipismo venezolano experimentó una estabilización en su calendario de carreras y una proyección internacional que el nuevo tren directivo espera potenciar.

Antonio «El Potro» Álvarez acompañó el acto de entrega reafirmando su respaldo a la nueva directiva.