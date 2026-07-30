EN VIDEO: Jorge Rodríguez inspeccionó terrenos en La Guaira y anunció la construcción de 1.875 viviendas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, inspeccionó varios terrenos que han sido estudiados por geólogos e ingenieros para arrancar la construcción de viviendas.

«Hemos encontrado buenos terrenos en zonas seguras de Catia La Mar. Visitamos tres de cinco terrenos que ya tenemos listos», indicó en sus redes sociales.

En ese sentido, anunció que por orden de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ya se ha «iniciado la construcción de 1.875 viviendas dignas».

Destacó que lo harán «al paso más acelerado que podamos para devolverle sus viviendas a aquellos que la perdieron en la tragedia del 24 de junio».

Por otra parte, Jorge Rodríguez acotó que en Ciudad Caribia «en 40 minutos se levantan estructuras de campamentos perdurables y en un día, una casa térmica con servicios».

«Garantizamos vida digna, mientras avanzamos en la construcción y adquisición de viviendas para el pueblo afectado por los terremotos», dijo.