Jorge Rodríguez dice que van 138 réplicas en el país: «Es hora de salvar vidas y rescatar gente»

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se han registrado 138 réplicas tras los dos terremotos de este miércoles.

«Esto ha generado una situación de grave afectación en importantes zonas del país que ha obligado a la presidenta a declararlo zona de desastre natural», dijo.

Asimismo, pidió a los venezolanos estar unidos y «convertirnos en una sola fuerza y una sola voz que atienda a las personas que han sufrido de manera directa la tragedia».

«Esta es la hora de salvar vidas, de rescatar gente y atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros», comentó.

Rodríguez agradeció a los países que han manifestado su deseo de ayudar. «De forma inmediata se pusieron a las órdenes y se ha solicitado es la presencia de grupos de rescate especializados junto con los grupo de rescate que por un puente aéreo conformó el comando unificado y vienen de todos los estados del país para abocarse principalmente a la recuperación de personas en La Guaira y Caracas».

«Ha esta hora han salido aviones de EEUU, México, España, Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de la ONU que es de distintas nacionalidades», dijo.

El presidente de la AN pidió atender las solicitudes principalmente agua, medicamentos, colchones y frazadas.

Además, reiteró el llamado para que las personas se mantengan en sus casas y que se mantenga la calma. «Vamos a salir unidos y lo vamos a lograr. Así como logramos vencer otros infortunios este también lo haremos».