Jorge Rodríguez dice que no hay integrantes del Tren de Aragua entre los deportados desde EEUU

El presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, aseguró que ninguno de los 190 venezolanos indocumentados deportados por los Estados Unidos tiene relación con la organización criminal Tren de Aragua.

«De los 190 enviados este lunes, muy pocos tienen algún tipo de cuenta menores con la justicia y ninguno pertenece al Tren de Aragua», afirmó el parlamentario.

Asimismo, Rodríguez aseguró que durante las conversaciones con el enviado especial de los Estados Unidos en Caracas, una de las condiciones que pusieron es que toda la logística del traslado de los deportados a Venezuela iba a formar parte del programa Vuelta a la Patria.

«La exigencia hecha por el presidente Maduro, fue nosotros no vamos a estar aceptando ni aviones militares y que nos estén trayendo a los migrantes cargados de cadenas, nosotros les enviamos los aviones. No fue una exigencia, pero eso es lo que dicen los sembradores de mentiras y patrañas, no fue una exigencia de la administración estadounidense fue una exigencia del gobierno venezolano», señaló.

«DERROTAMOS AL TREN DE ARAGUA»

De igual forma, sostuvo que «el nuevo plan, la nueva narrativa falsa, señala que los migrantes venezolanos son todos del Tren de Aragua, y que cualquier tipo de cualquier modo de cualquier delito o crimen que se cometa desde la Patagonia hasta el punto más norte hasta Alaska es culpa de un venezolano miembro del Tren de Aragua, es una narrativa que además de racista encierra la intención de continuar menos cavando el profundo aval moral y ético que tiene Venezuela. Fíjense que incluso aparece en algunos sondeos un cierto temor de la gente que van a traer a los miembros del el Tren de Aragua, si así fuera este país, este Gobierno sus instituciones derrotaron exterminaron a la banda del Tren de Aragua».

«Hoy por hoy duele a quien le duele, al imbécil Gabriel Boric, somos el país más seguro de este continente y nadie puede negar esa realidad», apuntó.

Cabe destacar que en ningún momento el presidente Trump ha puesto sobre la mesa la opción de deportar a migrantes con aviones de Estados Unidos. En varias ocasiones el mandatario estadounidense ha dicho que los gastos de las deportaciones los deben cubrir los países que recibirán a los migrantes, así como está ocurriendo en otras naciones como Colombia, cuyo presidente está utilizando las propias aeronaves de su gobierno para las deportaciones.

Para finalizar, aseguró que si Estados Unidos quiere acabar con los coyotes y el crimen organizado debe enviarles a los dirigentes políticos Juan Guaidó, a Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges y Carlos Paparoni.