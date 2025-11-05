Joan Camargo rompe el silencio tras su desaparición: «Pronto nos vemos»

El periodista Joan Camargo, que pasó cinco días desaparecido, rompió este miércoles el silencio y agradeció a las personas que estuvieron atentas de su situación, a la vez que envió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores.

Camargo publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, acompañada de un breve texto. En la imagen se puede apreciar al periodista, especialista en la fuente de sucesos, a bordo de una moto circulando por las calles de Caracas.

«Mi gente ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por estar pendiente, por el amor y el cariño que me brindaron estos días», apuntó Camargo. Igualmente, aclaró que «está bien» y «abrazando a mi familia».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joan Manuel Camargo Rodriguez (@joancamargo_)



A pesar de lo ocurrido en la próxima semana, Camargo aseguró: «Pronto nos vemos». «Me tomaré unos días para descansar, pero igual los estaré leyendo. Gracias por todo», concluyó.

«RECUPERÓ SU LIBERTAD»

El comunicador desapareció el pasado jueves, 30 de octubre, cuando salía de su casa en Cotiza. De acuerdo a la denuncia, Camargo fue abordado por unos sujetos vestidos de negro y lo trasladaron a un lugar desconocido.

Después de pasar cinco días desaparecido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) confirmaron que Camargo «recuperó su libertad».

El periodista regresó a su casa en «buen estado físico y de salud». «Quedó en libertad plena y sus objetos personales y de trabajo le fueron devueltos al momento de su liberación», agregó el SNTP.

Aunque Camargo ya se encuentra en libertad, el SNTP exigió «una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa». Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido.