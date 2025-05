Investigarán a hombre que se hizo viral por no dejar que comerciante vendiera ajos en Chacao

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ordenó investigar y sancionar al hombre que se hizo viral en el municipio Chacao por impedir que un vendedor ambulante comercializara sus productos en dicha localidad.

En ese sentido, informó que se designó a la Fiscalía 61 Nacional Plena para llevar el caso.

«Un sujeto aún por identificar, incita al odio realizando actos discriminatorios contra un ciudadano que se encontraba vendiendo bolsas con ajos, vociferándole que no podía vender el mencionado alimento, por estar en la referida localidad», señaló Saab.

En el video que se hizo viral por TikTok, se puede ver al vendedor de ajos denunciando el atropello en su contra. «Es increíble que uno sale a buscar el pan de cada día y hay personas que le quieren entorpecer el día a uno. Salí a vender ajos y me conseguí con este amigo que me prohíbe que salga a buscar el pan a mis hijos», dijo.

En el momento en el que graba, se le acerca el hombre que ahora está bajo investigación con una actitud violenta para intentar amedrentarlo. «Te voy a denunciar si me sigues grabando, es ilegal y no me puedes grabar. Déjame llamar a una patrulla. Solicito apoyo de manera inmediata para este ciudadano que me está amenazando en la vía pública», le dijo.

LO QUE DIJO EL HOMBRE EN CHACAO

Posteriormente, lo siguió amenazando hasta que el vendedor se retiró del lugar para seguir vendiendo en otro sitio.

«Esto es Chacao, esto no es el centro, si me pasas por las redes te voy a buscar y te voy a demandar. Aquí no vas a trabajar, estás en Chacao, aquí los buhoneros están prohibidos. Anda a vender a Coche, a Catia o te vas a donde tú vives, aquí no», se escuchó decir al sujeto antes que terminara el video.