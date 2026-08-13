INTT implementará nuevas medidas de fiscalización para frenar tarifas no autorizadas de pasaje y transportistas informales

Autoridades del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y representantes de los gremios del transporte público sostuvieron una reunión en la cual evaluaron nuevas medidas de fiscalización para frenar el cobro no autorizado de tarifas y erradicar las unidades informales.

«Cumpliendo instrucciones de nuestra presidenta E. Delcy Rodríguez y del ministro Cap. Diosdado Cabello, hemos realizado en la sede principal del INTT, la reunión estratégica de seguridad, la cual fue liderada por el viceministro G/D Endes Palencia», indicó el organismo a través de sus redes sociales.

En este sentido, destacó que también contaron con representación por parte de los organismos policiales. «Junto a los órganos de seguridad y los gremios de transportistas y mototaxistas de todo el país, afianzamos acciones bajo la Gran Misión Cuadrantes de Paz y del Plan Venezuela Renace, para optimizar el servicio, evaluar el cobro justo del pasaje y combatir la ilegalidad en las vías».

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«¡Seguimos trabajando en equipo para garantizar un transporte seguro, regulado y eficiente en todos los ejes carreteros de la Patria!», añadió.

Para finalizar destacaron que estas reuniones tienen como objetivo establecer acciones conjuntas que garanticen la protección de los usuarios, el cumplimiento de la normativa vial y la optimización de los servicios en todo el territorio nacional.