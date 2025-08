¿INTT cambió los límites de velocidad para vehículos? Esto es lo que debes saber

La ingeniera civil Celia Herrera, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, aclaró que hasta el momento el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) no ha publicado ningún cambio en los límites de velocidad de vehículos en carreteras y autopistas.

«Hay que buscar en las fuentes oficiales, el INTT no ha sacado nada nuevo, esto me suena a que fue una noticia que publicó algún medio y se republicó», dijo en una entrevista a Román Lozinski.

«Lo que hay son leyes y normas vigentes. En principio está la Ley de Transporte Terrestre, y el reglamento que indica las limitaciones de velocidad. En carretera 70 km/h a 50 durante la noche. Para zonas urbanas a 40 km/h a 15 en intercepciones», explicó.

Recientemente se difundió información sobre nuevos límites de velocidad supuestamente dictados por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), sin embargo, dos expertas en ingeniería y tránsito aclararon que no ha habido cambios recientes en la normativa vigente. pic.twitter.com/npN0cr5rd9 — Circuito Éxitos (@CircuitoExitos) August 4, 2025

«Luego en 2023 salieron regulaciones para vehículos que superan los 3500 kg, limitándose a 45 km/h. Después, en febrero de 2024, se actualizó una resolución para vehículos de transporte público y particulares con límites máximos de velocidad de 70 km/h en autopistas, 60 km/h en carreteras troncales, 40 km/h en zonas urbanas y 15 km/h en intersecciones viales», añadió.

No obstante, aclaró que actualmente en las autopistas del país se puede circular a 90 km/h en el canal rápido y 70 km/h en el más lento.

CONDUCTORES NO RESPETAN LA LEY

Por su parte, Lilian Romero, fundadora y directora de ASOTRÁNSITO, advirtió sobre los conductores temerarios que abundan en las autopistas del país que suelen manejar a velocidades por encima de los 120 km/h.

«Yo siempre he dicho que la velocidad mata; mientras usted esté en exceso de velocidad, su capacidad de reacción disminuye. Me llama la atención porque esa información no sé de dónde la sacaron. Para un cambio de velocidad debe haber una resolución y la última fue en febrero con la 004-002. No he visto en el portal del INTT ninguna modificación o disminución de los límites de velocidad», acotó.

«Casi nadie maneja a esa velocidad y en las autopistas hay conductores temerarios que manejan a más de 120 km/h y si vas en el canal rápido te hacen cambio de luces para que te adaptes a esa velocidad o te quites. Por lo que, también se vuelve un riesgo manejar a la velocidad correspondiente», concluyó.