INTT activó operativo a nivel nacional para restringir el uso de luces LED en vehículos

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó un operativo nacional para restringir el uso de luces LED así como otros equipos de alta luminosidad en vehículos.

Así lo anunció el presidente del organismo, Luis Granko, a través de las redes sociales, donde informó que los funcionarios del ente estarían desplegados durante el fin de semana en las principales arterias viales del país.

El INTT señaló que la medida busca orientar a los conductores y garantizar que el tránsito durante las fiestas decembrinas sea libre de este tipo de luces que encandilan a los otros conductores y pueden ocasionar accidentes de tránsito.

Asimismo, enfatizó que estos dispositivos no están permitidos debido a que su intensidad lumínica afecta directamente la visibilidad de los choferes de otros vehículos.

En este sentido, destacaron los principales riesgos que enfrentan los conductores al recibir el destello de estas luces.

Las mismas provocan una reducción drástica del tiempo de reacción de los conductores que vienen en sentido contrario.

De igual manera, indicaron que la luz de alta intensidad impide visualizar correctamente la señalización vial y que el uso de estos equipos viola lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre y el Reglamento de Tránsito vigente.

GRANKO SE REUNIÓ CON JEFES DE LAS REDI PARA COORDINAR PUNTOS DE CONTROL

Luis Granko se reunió con gerentes y jefes de las Regiones de Defensa Integral (REDI) para coordinar los puntos de control del operativo.

De igual modo, se destacó que la labor no solo es sancionatoria, sino educativa, ya que los fiscales explicarán a los conductores las consecuencias de instalar equipos de iluminación no autorizados.

De esta manera, se busca fomentar una cultura de respeto a las normas viales para proteger la vida en las carreteras durante este sábado 27 y domingo 28 de diciembre.