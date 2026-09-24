Instituto Nacional de Higiene alertó sobre comercialización de otro lote ilegal de medicamento oncológico

El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr) advirtió este miércoles, 23 de septiembre, sobre la comercialización ilegal de un medicamento oncológico.

Por medio de las redes sociales, se precisó que circulan en el país unidades ilegales y presuntamente falsificadas del medicamento oncológico OPDIVO (NIVOLUMAB) 10 mg/mL, de los lotes ACW3070 y ACT5594, que no deben adquirirse ni administrarse en ninguna circunstancia.

El lote ACW3070 (fabricado en octubre de 2024 y con vencimiento en septiembre de 2027) corresponde a la presentación de 100 mg/10 mL.

Según la investigación técnica, las unidades ingresaron de manera ilegal por vía de encomiendas desde Cúcuta, Colombia.

La casa matriz Bristol Myers Squibb determinó que el lote original pertenece al mercado colombiano, por lo que el producto hallado en Venezuela es catalogado como una probable falsificación.

Además, los empaques muestran la frase «Uso institucional», lo que confirma que los productos pertenecían a programas públicos especiales extranjeros y fueron desviados de forma irregular.

Sobre el lote ACT5594 (fabricado en marzo de 2024 y con vencimiento en febrero de 2027), el Inhrr precisó que el original de Bristol-Myers Squibb se produjo exclusivamente para Colombia en presentación de 100 mg/10 ml, y no en la de 40 mg/4 ml que muestra el empaque falso.

¿CÓMO RECONOCERLOS?

El estuche tiene alteraciones evidentes en su rotulado, con concentración y volumen incorrectos, y los materiales gráficos y colores de las etiquetas difieren de los originales.

El instituto advirtió que, al tratarse de lotes de procedencia desconocida y sin control sanitario, no se garantiza su origen, composición, esterilidad ni efectividad terapéutica, lo que representa un grave riesgo para la salud de los pacientes.

Como medidas preventivas, el Inhrr indicó que el producto genuino y certificado en Venezuela solo se distribuye en las farmacias de la Fundación BADÁN, y pidió no recurrir a intermediarios ni a locales no autorizados.

¿DÓNDE DENUNCIAR?

La venta de estos lotes en establecimientos físicos, cuentas de redes sociales o plataformas digitales puede denunciarse a través del correo [email protected].

Asimismo, exhortó a farmacias, clínicas y hospitales a comprar insumos farmacéuticos únicamente a distribuidores avalados por el Ministerio de la Salud.