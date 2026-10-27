Inició proceso de postulación para candidatos a magistrados del TSJ, estos son los requisitos

El Comité de Postulaciones Judiciales abrió el proceso de postulación para candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

En ese sentido, acotó que las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos y exigencias:

Tener nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Ser ciudadano o ciudadana de conducta ética y moral intachables. Ser abogada o abogado de reconocida honorabilidad y competencia. Estar en plena capacidad mental. No haber sido condenada o condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni haber sido sancionado por responsabilidad administrativa de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante acto administrativo definitivamente firme. Renunciar a cualquier militancia político-partidista, y no tener vínculo, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con la Presidenta o Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo de la República, los ministros del Poder Popular, el Fiscal General de la República, la Defensora del Pueblo, la Defensora Pública o Defensor Público General, el Contralor General de la República, los Rectores del Consejo Nacional Electoral y el Procurador General de la República. No estar unido por matrimonio ni mantener unión estable de hecho con alguno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. No realizar alguna actividad incompatible con las funciones y atribuciones de los magistrados de conformidad con la ley. Tener título universitario de especialización, maestría o doctorado en el área de ciencia jurídica.

🚨 ATENCIÓN 🚨 Participación en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. https://t.co/kTRrNmwyoo — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) October 27, 2026

LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLEVAR

El Comité de Postulaciones sostuvo que los postulados deberán consignar los siguientes documentos en una carpeta de fibra marrón, tamaño oficio, con ganchos, debidamente identificada con el cargo al cual fue postulado, foliada y firmada en cada una de sus páginas.

Carta de postulación por iniciativa propia o por postulación expresa de una organización vinculada con la actividad jurídica.

Carta de aceptación de la postulación (en caso de postulación por una organización vinculada a la actividad jurídica).

Fotocopia ampliada de la Cédula de Identidad en hoja tamaño carta (sin recortar).

Copia y presentación a la vista de los originales de los títulos universitarios de Abogado, Especializaciones, Maestrías o Doctorados en el área del Derecho. Si el titulo fue expedido por una universidad extranjera y en idioma distinto al castellano, deberá estar legalizado y traducido.

Fotocopia Ampliada del carnet de afiliación del Colegio de Abogados y del Instituto de Previsión Social del Abogado en hoja tamaño carta.

Examen de salud mental certificado por un psicólogo o médico psiquiatra colegiado.

Declaración de no militancia política-partidista.

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En caso de ser profesor universitario deberá presentar la constancia certificada emitida por la autoridad académica correspondiente de la institución indicando el tiempo de servicio en la misma.

En caso de ser Juez Superior deberá consignar Antecedentes de Servicios, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en los cuales indique el tiempo efectivo en el ejercicio del cargo.

Presentar retrospectivamente síntesis curricular actualizada, en hoja tamaño carta, acompañada de dos fotos tamaño carnet vigentes, que contemple: a.- Datos personales: Apellidos y nombres, cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación actual, dirección de habitación y trabajo, teléfonos y correo electrónico. b.- Formación Académica. c.- Actividad docente, de investigación, producción académica y otras publicaciones. d.- Experiencia laboral y/o profesional. Trabajo social, gremial, voluntario y/o comunitario con sus respectivos soportes.

Los requisitos deberán entregarse a partir del miércoles, 28 de octubre, hasta el 11 de noviembre del año 2026. El horario es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Asamblea Nacional.

«Quienes se hayan postulado en el período de convocatoria mayo – junio de 2026 y deseen participar en el presente proceso, únicamente deberán ratificar por escrito su voluntad», apuntó el comité.