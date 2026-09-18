Venezuela

Inició pago de bono de casi $135 en el Sistema Patria, estos serán los beneficiados

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Este jueves 29 de febrero de 2024 se inició el pago del bono de «Corresponsabilidad y Formación», correspondiente al mes en curso
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Este 18 de septiembre comenzó el pago del bono por Ingreso Integral de los Trabajadores, a través de la plataforma Patria.

Se trata del estipendio dedicado a los jubilados de la administración pública, según informó la cuenta Canal Patria Digital.

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Los beneficiarios del bono recibieron Bs. 111.720,00 o $131,66 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532.

Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.

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