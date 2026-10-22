Inició el pago de un bono de casi $70 en el Sistema Patria, estas son las personas que lo cobrarán

El Sistema Patria inició este miércoles el pago del bono Ingreso Integral de los Trabajadores correspondiente al mes de octubre.

En esta ocasión los beneficiarios recibirán 61.390,00 bolívares, lo que equivale a $69,49, según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este beneficio está dirigido para los pensionados del país, de acuerdo a lo reseñado en el canal Patria Digital.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532.

Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.