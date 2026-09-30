Inaugurada escultura de San Miguel Arcángel en Las Mercedes en honor a las víctimas de los terremotos

La Alcaldía del municipio Baruta develó una escultura del San Miguel Arcángel en la entrada de Las Mercedes, como tributo a las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio y símbolo de la resiliencia y la protección de la comunidad.

La obra, creada por el joven artista plástico Josué Benjamín, fue una iniciativa del alcalde de dicho municipio, Darwin González, tras el doblete sísmico que afectó a la región, con especial impacto en los sectores de La Trinidad.

El acto de inauguración se realizó en el marco del Día de San Miguel Arcángel, fecha elegida para dar mayor carga simbólica al homenaje.

Durante la ceremonia, las autoridades recordaron a los tres ciudadanos fallecidos en la jurisdicción a causa de los terremotos.

Asimismo, reconocieron el trabajo de los equipos de protección e inspección que se desplegaron para atender a las familias afectadas por el evento sísmico.

Así vivimos la emotiva develación de la nueva escultura de San Miguel Arcángel en Las Mercedes. Un símbolo de fe, arte y profundo agradecimiento por la protección de nuestro municipio Baruta. pic.twitter.com/9FMb5boFc6 — Alcaldía de Baruta (@AlcaldiaBaruta) September 30, 2026



«Una escultura que llegó a nuestro municipio como símbolo de protección para todos, pero también como un recuerdo del terremoto y de la solidaridad que nos movió durante la emergencia. Gracias a Josué Benjamin por esta obra tan majestuosa que en el cuerpo de San Miguel tiene 3 heridas en conmemoración a los fallecidos por el doblete sísmico en Baruta», expresó el alcalde por medio de su cuenta en la red social X.

«Esta obra quedará para la historia de un municipio que se prepara ante las emergencias y que es resiliente. ¡Gracias por tu protección San Miguel Arcángel!», agregó.

CASI SIETE METROS DE ALTURA

El monumento alcanza una altura total de casi siete metros: un pedestal de cuatro metros, construido con el apoyo del sector privado local, sobre el que se erige la figura del Arcángel, de tres metros.

La pieza incluye, además, tres marcas simbólicas en memoria de las personas que perdieron la vida.

Orientada hacia el cerro El Ávila, la escultura queda emplazada como resguardo permanente para residentes y visitantes.

Con esta obra, la gestión municipal busca consolidar un espacio para la memoria colectiva, la fe y el reconocimiento a la fortaleza de la comunidad.