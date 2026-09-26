Inameh prevé lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica en gran parte del país este 26Sep por paso de nueva onda tropical

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este sábado 26 de septiembre, lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte del clima, las precipitaciones afectarán con mayor fuerza a las regiones del oriente, centro, occidente y sur del país durante la tarde y la noche.

Esta condición meteorológica está motivada por el desplazamiento de la Onda Tropical Nro. 52 sobre Venezuela, la cual interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical.

Ambos factores generan cobertura nubosa desde tempranas horas de la mañana, especialmente en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Andes y el estado Zulia.

Pronóstico del tiempo por regiones en Venezuela

Durante la tarde y la noche, las autoridades estiman un incremento progresivo de las lluvias y chubascos en los siguientes estados:

Región Oriental y Sur: Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Anzoátegui.

Región Central y Occidental: Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Yaracuy, Lara, Falcón y Zulia.

Región Andina: Estados de los Andes venezolanos.

Por otra parte, para las regiones de los Llanos Centrales y Occidentales, se anticipan condiciones más leves con lluvias o lloviznas dispersas.

Clima en la Gran Caracas hoy: chubascos en la tarde

El pronóstico del tiempo para Miranda, Distrito Capital y La Guaira indica un cielo de parcial a nublado. Durante la mañana se presentarán lloviznas dispersas en zonas de Miranda y el este de La Guaira. Después del mediodía aumentará la nubosidad, dando paso a chubascos fuertes acompañados de descargas eléctricas.

En la capital, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C y una máxima de 30°C, con vientos que alcanzarán los 13 km/h.

El Inameh detalló que las temperaturas máximas rozarán los 39°C en zonas del Sur y en el estado Zulia (particularmente en Maracaibo). En contraste, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 18°C en las zonas montañosas de Mérida.

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