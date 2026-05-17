Inameh anuncia que «vaguada monzónica» afectará el occidente del país este 17Mayo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que vigila el paso de ondas tropicales y una vaguada monzónica, fenómenos que podrían traer lluvias para este 17 de mayo en diversas regiones de Venezuela.

Según el organismo, la vaguada monzónica está asociada a una baja presión de 1008 hPa que genera un fuerte ascenso de masas de aire húmedo sobre el territorio venezolano. En ese sentido, este sistema chocará directamente con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

El Inameh explicó que el resultado de esto será una mayor presencia de mantos nubosos que «causarán chubascos repentinos».

Mientras la vaguada hace su efecto, la «onda tropical 3.ª se localiza en su fase de salida por el extremo occidental» del país. Este sistema en retirada dejará una abundante nubosidad a su paso.

MAÑANA ESTABLE Y MAYOR ACTIVIDAD PARA LA TARDE

La mañana de este domingo, según el reporte, presenta condiciones meteorológicas estables en buena parte del país, con un cielo parcialmente nublado y zonas despejadas. Sin embargo, el instituto estimó áreas nubladas productoras de precipitaciones de intensidad variable en otras regiones.

Estas lluvias matutinas afectarán a la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, llanos occidentales, centrales, región Central, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia. Durante la tarde y la noche el clima se mantendrá parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

El cielo alternará con nubosidad fragmentada en la mayoría de las regiones conforme avance el día. Finalmente, el organismo estatal prevé un ambiente completamente nublado con lluvias o chubascos y actividad eléctrica para el cierre de la jornada dominical.

Estas tormentas con descargas eléctricas caerán específicamente sobre áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, llanos occidentales, los Andes y Zulia.

Finalmente, los meteorólogos mantienen un estricto monitoreo sobre la «onda tropical 4.ª, la cual se desplaza de forma activa por el océano Atlántico tropical». Este fenómeno avanza en «ruta directa hacia la cuenca del Caribe, amenazando con incrementar el potencial de lluvias a mediados de semana».