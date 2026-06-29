¿Impidieron la labor periodística? Lo que dijo el Hospital Pérez Carreño sobre la denuncia viral del equipo de Venevisión

El Hospital Miguel Pérez Carreño emitió un comunicado tras el inconveniente registrado este domingo con el equipo periodístico de Venevisión y el cual se viralizó en redes.

«En relación al reporte transmitido por Venevisión desde el Hospital General Nacional Dr. Miguel Pérez Carreño, es nuestro deber aclarar la realidad de los hechos en pro de la tranquilidad de la población. La presencia de equipos de grabación dentro del área de emergencia, lugar donde ingresan los pacientes afectados por el reciente terremoto que requieren atención médica prioritaria, no es un ejercicio informativo, sino un obstáculo directo para la labor de salvamento», indicó el centro de salud.

Asimismo, acotó que cada segundo cuenta en una emergencia. «Obstaculizar el flujo de trabajo de nuestro personal médico impide la atención oportuna y vital que nuestros pacientes necesitan. Es imperativo llamar a la reflexión sobre la falta de empatía hacia las víctimas y sus familias en este momento tan crítico», apuntó.

El Hospital Miguel Pérez Carreño señaló que ante la cantidad de información falsa en redes sociales, que solo genera angustia y desinformación, informan lo siguiente:

Sistema de Registro: El sistema de salud ya se encuentra trabajando con una base de datos de pacientes afectados, actualizada de manera automatizada.

Localización: Este sistema permite que los familiares puedan ubicar a sus seres queridos sin necesidad de recorrer múltiples centros de salud o exponerse a la desinformación.

«Hacemos un llamado a la conciencia, la empatía y la solidaridad. Nuestro personal está trabajando incansablemente por el bien de los pacientes, cumpliendo con protocolos estrictos para salvar vidas. No estamos ‘atropellando’ a nadie; estamos enfocados en la atención humana y profesional que la situación exige. Pedimos respeto al recinto hospitalario y a la labor del personal de salud, quienes están dando lo mejor de sí para superar esta emergencia», indicó.

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La periodista Diana Vásquez informó el domingo que un equipo de seguridad del Hospital Miguel Pérez Carreño se le acercó mientras realizaba sus labores periodísticas en el centro de salud.

«El personal de seguridad llegó de una manera desafiante para decirnos que el director del hospital quería hablar conmigo. Les dije qué quería hablar conmigo y que hasta qué hora íbamos a grabar aquí. Le dije que estábamos haciendo nuestro trabajo», dijo.

Dicha situación fue rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas. «La salud es de interés público. Exigimos respeto a la prensa. El periodismo no se censura. Rechazamos el hostigamiento de la seguridad del Hospital Pérez Carreño, que bajo órdenes de la dirección intentó interrogar y limitar la grabación de Noticiero Venevisión».