Impactantes imágenes: Fuerte aguacero afectó viviendas en Prado de María y generó caos en los Altos Mirandinos

Las intensas lluvias que azotaron este miércoles a la Gran Caracas generaron anegaciones en varias parte de la ciudad. Una de las zonas más afectadas fue Prado de María, en la parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador.

El excomisionado de la Policía de Chacao, Alberto Prato, alertó de la situación en el sector Prado de María. Según reportes extraoficiales, unas 80 viviendas se habrían inundado en mayor o menor medida durante las lluvias.

Las fuertes lluvias causaron fuertes inundaciones en el sector Prado de María, El Cementerio, Caracas. Video: @albertoprato02 https://t.co/tzvPNidbwf — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 7, 2026



Fotos y videos que circulan en redes sociales dejaron en evidencia la gravedad de la situación en este sector. En las imágenes se puede observar que varios vehículos quedaron sumergidos bajo el agua, total o parcialmente.

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades no se han pronunciado sobre las inundaciones en Prado de María. Se desconoce oficialmente cuántas viviendas y familias se vieron afectadas en el sector por las intensas lluvias.

MONITOREO DE LOS RÍOS

La Alcaldía de Caracas confirmó «el descenso favorable y la normalización de los niveles del río Valle». En horas del mediodía, informó de que el caudal había incrementado, por lo que fue activado un monitoreo a la altura de Los Chaguaramos.

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Por otra parte, los organismos de gestión de riesgo mantuvieron vigilancia de los niveles del río Guaire. Usuarios alertaron de un incremento del cauce a la altura del sector Pablo VI, en El Llanito, y Bello Monte.

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Las intensas lluvias también generaron problemas en los Altos Mirandinos. La crecida de una quebrada en Montañalta, Carrizal, arrastró dos vehículos, mientras que un derrumbe en la Carretera Panamericana generó lentitud en el tránsito vehicular.

El paso de la onda tropical 55 generó intensas lluvias, descargas eléctricas y fuertes vientos en el centro y occidente del país entre la mañana y primeras horas de la tarde de este miércoles.