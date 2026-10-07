IMPACTANTES IMÁGENES: Conductor quedó atrapado luego de que un árbol cayera sobre su gandola en Miranda

Este miércoles, en medio de las fuertes lluvias que se registraron en todo el país, hubo un fuerte accidente de tránsito en la que el conductor de una gandola resultó herido y quedó atrapado luego de que le cayera un árbol encima a la unidad en la que estaba conduciendo en el estado Miranda.

«Atentos y pendientes: están informando que se cayó un árbol en la troncal 9 dirección El Clavo después de El Guapo, un árbol de grandes dimensiones cayó encima de una gandola», informó el usuario en X, Alberto Prato.

En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver que el conductor quedó atrapado entre los restos de la cabina y el tronco del árbol.

Al lugar llegaron Bomberos de Miranda, así como funcionarios de Seguridad Vial y voluntarios para atender a la víctima. Hasta el momento se desconoce en qué estado se encuentra así como su identidad.

Mientras tanto, el Inameh en sus reportes han advertido que seguirá el mal tiempo. «Se mantiene desarrollo nuboso, originando precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica y ráfagas de viento en zonas de la Gran Caracas».