¿Hubo daños en el país tras sismo de este 18Ago? Esto dijo Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que no tienen reportes de afectaciones de ningún tipo tras el sismo que se registró la madrugada de este martes en el estado La Guaira.

Sin embargo, aseguró que el sistema de protección «está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente».

«Se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud de 4 (…) Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos», acotó en sus redes.

EL SISMO DE ESTE 18AGO

Un sismo de magnitud 4.0 se sintió la madrugada de este martes, 18 de agosto, en el centro del país.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó que el epicentro del sismo fue localizado a 10 kilómetros al noroeste del estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Además tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el reporte del organismo en sus redes.

El temblor, ocurrido a las 3: 07 a.m. y se sintió también en varias zonas de Caracas, Miranda y La Guaira.

FUNVISIS

Sismo sentido

18/08/2026 03:07

Mag (Mw): 4.0

Prof: 10.0 km

Epicentro: 10.640 N -67.011 O

10 km al noroeste de La Guaira pic.twitter.com/FVWCQwwpGY — Funvisis (@SomosFunvisis) August 18, 2026

Según un informe difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos a causa de esos terremotos ascendió a 6.438. Esto después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos con respecto al informe de la semana pasada.

Rodríguez indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre, cifró en 335 las viviendas entregadas a los afectados.

Además, detalló que 59.109 viviendas han sido evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 han sido catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en «alto riesgo».