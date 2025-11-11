Hospital de Clínicas Caracas y Cruz Roja venezolana firman alianza para plan de recuperación del Hospital Carlos J. Bello

El Hospital de Clínicas Caracas y la Cruz Roja venezolana formalizaron un acuerdo de cooperación mediante el cual el HCC se incorpora como aliado estratégico de la institución humanitaria, con el propósito de fortalecer la atención médica y los servicios de diagnóstico que se ofrecen a los pacientes del Hospital Carlos J. Bello en La Candelaria.

Un acuerdo para fortalecer la atención médica solidaria

El convenio permitirá a la Cruz Roja venezolana ampliar su capacidad de respuesta en el área de salud, al contar con el respaldo del Hospital de Clínicas Caracas para el procesamiento de pruebas de laboratorio. Este apoyo garantizará resultados de alta calidad, atención oportuna y costos solidarios, en beneficio directo de los pacientes que acuden al Hospital Carlos J. Bello.

A partir del mes de noviembre, el laboratorio del Hospital de Clínicas Caracas recibirá las muestras biológicas provenientes del Hospital Carlos J. Bello, asegurando así un servicio de excelencia que contribuya al bienestar de la población atendida por la Cruz Roja venezolana.

Un paso clave en la recuperación del Hospital Carlos J. Bello

Durante el acto de firma, el presidente de la Cruz Roja venezolana, abogado Luis Manuel Farías, destacó la importancia de esta alianza para el fortalecimiento del sistema humanitario de salud en Venezuela.

“Este acuerdo es parte del plan de recuperación y rescate del Hospital Carlos J. Bello, que lamentablemente recibimos en muy malas condiciones estructurales en 2024. Este año hemos iniciado la reparación del techo, la renovación de los servicios y la búsqueda de alianzas para incorporar más y mejor tecnología en salud. Gracias al apoyo del Hospital de Clínicas Caracas, podremos ofrecer a nuestros pacientes diagnósticos más precisos, con tecnología de punta y bajo estándares de calidad que garantizan un servicio digno y solidario”, afirmó Luis Farías.

Con este impulso institucional, la Cruz Roja venezolana reafirma su compromiso con la mejora de la infraestructura hospitalaria y la calidad de los servicios médicos, bajo la dirección de Farías y su equipo de gestión.

Formación y cooperación para el futuro

La alianza también contempla beneficios académicos para los estudiantes de mejor desempeño del último semestre del Colegio Universitario de Enfermería de la Cruz Roja venezolana. Ellos participarán en la toma de muestras bajo la supervisión de profesionales del Hospital de Clínicas Caracas, fortaleciendo su formación práctica y su compromiso con la salud y la solidaridad.

Compromiso conjunto con la salud y el humanitarismo

Con este acuerdo, ambas instituciones reafirman su compromiso con la salud, la educación y el servicio humanitario. El trabajo conjunto entre el Hospital de Clínicas Caracas y la Cruz Roja venezolana busca ampliar el alcance de sus programas, mejorar la atención a los pacientes y contribuir al desarrollo del sistema de salud del país.

