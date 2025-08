Hombre agredió a un técnico con autismo para no pagar sus servicios, el caso se viralizó y así respondió Saab

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación tras la denuncia viral de un hombre con trastornos del espectro autista (TEA) que fue agredido el pasado viernes en su casa en la parroquia Coche, por unos clientes que no le quisieron pagar tras realizar el mantenimiento a una planta eléctrica.

«Se designó a la fiscalía 19 en materia de delitos comunes, para investigar y sancionar los hechos denunciados por un ciudadano en redes sociales, quien manifiesta ser técnico en reparación de plantas eléctricas y en el momento que se encontraba realizando una reparación a un cliente, este se negó a cancelarle y además lo agredió físicamente, ocasionándole lesiones», dijo Saab.

El joven llamado Carlos Benjamín Yánez Salcedo, de 21 años, se desempeña como técnico en reparaciones de diversos equipos.

«Un señor me mandó a reparar una planta. Yo trabajo con varios equipos y entre esos, plantas eléctricas. Entonces, cuando él me mandó a revisar el equipo, una de las piezas estaba dañada. Yo la estuve buscando, la persona también la estuvo buscando y no pudo conseguir la original. Entonces, él me consiguió una parecida. Yo se lo dije al principio, no es la original, hay que adaptárselo, hacerle unos cambios al equipo. Él estuvo de acuerdo», contó a través de un video publicado en sus redes.

LA AGRESIÓN CONTRA EL HOMBRE

Luego de «modificar» el equipo para que pudiera funcionar, Yánez Salcedo indicó que habló con el cliente y estuvo de acuerdo con el pago.

«¿Y qué pasó? Que el equipo, el tanque, quedó un poquito inclinado, pero quedó funcionando porque al principio no le costaba agarrar y el carburador estaba dañado. Entonces, ya él está consciente, estuvo de acuerdo con el pago. Incluso aquí siempre a todos mis clientes los hago firmar una constancia que me está dando ese equipo para revisión y reparación. Entonces, el equipo ya estaba listo el día de hoy. Fue el día que mandó a retirar con otras dos personas y en estas dos personas, uno me golpeó», detalló.

El joven destacó que sufrió laceraciones en su hombro izquierdo. Además, apuntó que los dos sujetos ingresaron sin permiso a la vivienda para retirar la planta eléctrica por la fuerza.

Al verse retratados por una cámara, los dos hombres llamados Jesús y Wiston desmintieron al técnico y negaron haber ingresado al domicilio.

«Esto es allanamiento. Está pasando sin permiso, sin consentimiento. El equipo está aquí, no se lo entregamos y no está pagando. Esto es allanamiento. Pero este es mi casa, señor. Sea lo que sea, este es mi casa, no puede pasar», se quejó la esposa del joven.

Sin embargo, el hombre no le importó y expresó: «Yo me llevo mi planta, se acabó» y procedió a marcharse con el equipo sin cancelar.

«La persona fue agresiva, fue grosera, se le pidió el respeto y se le dijo que yo que sufro de una condición. Y no le importó nada, volvió a amenazarme con golpearme y matarme», afirmó Yánez Salcedo.

Tras el caso, el cliente manifestó en un audio de WhatsApp que no pretendía cancelar el servicio.

«Mira, esa vaina está todo desarmado, con el tanque a un lado. ¿Cómo se lo voy a cancelar, amigo? O amiga, no sé de qué coño es. Entonces, usted por mensaje no me escribe más, porque mensaje no te voy a responder. Mira esa vaina. Más bien, entrégame a la policía para que vea qué coño me van a cobrar. Está loco», dijo el cliente.

Además, el hombre amenazó con demandarlo «por injuria, por falso testimonio».