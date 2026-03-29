HITO PARA LA BIODIVERSIDAD NACIONAL: Graban por primera vez en video a una osa frontino con sus crías en Lara

En lo que científicos y conservacionistas han calificado como un «hallazgo histórico», la biodiversidad de Venezuela vuelve a sorprender al mundo, luego de que se documentara mediante material audiovisual, por primera vez, la presencia de una hembra de oso frontino acompañada de dos crías en las zonas montañosas de Lara, específicamente en el municipio Iribarren.

Este avistamiento, captado gracias a un sistema de cámaras trampa, no solo confirma que la especie —único oso nativo de Sudamérica— sigue habitando el extremo norte de la cordillera andina, sino que demuestra que la zona funciona como un centro de reproducción activo y vital.

La zona montañosa larense, que sirve de puente geológico entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la Costa, han dejado de ser vistos como un límite geográfico para convertirse en un santuario de vida silvestre.

PIDEN ANEXAR CORREDOR ECOLÓGICO AL PARQUE NACIONAL TEREPAIMA

A raíz de este descubrimiento, grupos ambientalistas y expertos en fauna silvestre han elevado una propuesta formal a las autoridades nacionales. La meta es la anexión del denominado Corredor Ecológico Quizuidi al Parque Nacional Terepaima.

Según los especialistas, esta medida es urgente para garantizar la conectividad de los ecosistemas y proteger el hábitat de los osos frente al avance de la frontera agrícola y la actividad humana.

«La presencia de crías es la prueba irrefutable de que estas montañas ofrecen las condiciones necesarias para la supervivencia de la especie», señaló uno de los biólogos involucrados en el monitoreo.

La protección de este corredor permitiría que los osos se desplacen de forma segura entre Lara y los estados vecinos, evitando la endogamia y el aislamiento de las poblaciones.

Este reciente descubrimiento pone a Lara en el mapa mundial de la conservación, recordándonos que los Andes no terminan en Mérida o Trujillo, sino que extienden su abrazo verde hasta las puertas de Barquisimeto, albergando tesoros naturales que hoy, más que nunca, exigen nuestra atención y resguardo.