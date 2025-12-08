Venezuela

Hijo de Juan Pablo Guanipa exige atención médica inmediata: «Me preocupa la situación»

3 Min de Lectura
Ramón Guanipa, hijo del dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, exigió el fin de semana que su padre reciba atención médica «inmediata», en medio de la conmoción por la muerte del preso político Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta.

El joven publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde alertó de la situación de Guanipa. «La muerte en custodia de Alfredo Díaz demuestra el grave riesgo que enfrentan los presos políticos en Venezuela», expuso en el texto.

«Me preocupa profundamente la situación de mi padre, quien lleva casi 200 días detenido sin información verificable sobre su salud. No sabemos si ha sido evaluado por un médico en todo este tiempo», añadió.

Ante este escenario, sostuvo que Guanipa debe recibir atención médica inmediata. Cabe destacar que el exdiputado sufre de hipertensión y es resistente a la insulina, según su familia, de manera que requiere tratamiento especializado.

«Exigimos atención médica inmediata, visitas familiares y justicia para Juan Pablo, inocente de todos los delitos que le pretenden imponer», añadió el joven. «Proteger su vida es responsabilidad del Estado», añadió.

REGLAS MANDELA PARA GUANIPA

Ramón Guanipa recordó las Reglas Mandela, que consisten en las 122 normas de las Naciones Unidas para las personas privadas de libertad. En tal sentido, recordó que esta normativa establece que «toda persona debe recibir atención médica oportuna».

«La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado que estas violaciones ocurren de manera sistemática en el país», añadió el joven, a la vez que alertó que negar la atención médica es un «trato cruel e inhumano».

El Ministerio de Interior y Justicia confirmó el pasado 23 de mayo la detención de Guanipa por un supuesto complot terrorista. Aunque publicaron imágenes del dirigente detenido y esposado, no hay detalles del proceso judicial en su contra.

La denuncia sobre Guanipa se dio unos días después de la muerte de Alfredo Díaz. El exgobernador resultó detenido en noviembre del año pasado y falleció mientras estaba privado de libertad en El Helicoide, en Caracas.

