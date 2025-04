Hija de Edmundo González dice que su esposo no es ficha de cambio y exige su liberación a «100 días de desaparición forzada»

Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, cumplió este miércoles más de 100 días detenido por las fuerzas de seguridad. Las autoridades lo acusan de diversos delitos.

Mariana González, la esposa de Tudares, denunció en redes sociales la situación de su pareja. En una publicación en X (Twitter), aseguró que se encuentra en «desaparición forzada» desde hace 106 días.

«Rafael no es ficha de cambio para nadie. Es un ser humano con derechos, con familia, con sueños. La libertad no es una moneda de negociación. La dignidad humana no se negocia», expuso González.

De acuerdo a la denuncia, Tudares fue detenido por funcionarios de seguridad frente a sus hijos. A más de 100 días de su arresto, «no se conoce información sobre su estado de salud, integridad, ni sobre su ubicación real».

GONZÁLEZ COMPARTIÓ LA DENUNCIA

El dirigente opositor también compartió en redes sociales la denuncia que hizo su hija en redes sociales. Tras su detención, Edmundo González ha alertado en varias ocasiones que su familia no se ha podido contactar con Tudares.

«A pesar de los esfuerzos por localizarlo, que incluyen constantes recorridos por centros de detención y solicitudes formales de información a las autoridades, el Estado venezolano mantiene su paradero en secreto», dijo González en marzo.

Tudares fue presentado en tribunales el 24 de febrero, a más de un mes de su detención. Los fiscales le imputaron los mismos cargos que a González, como usurpación de funciones y conspiración, pero en «supuesto grado de complicidad».

De acuerdo al Foro Penal, Venezuela cuenta con 890 presos políticos, la mayoría sin una condena. Aunque cientos de personas fueron excarceladas en los últimos meses, todavía se trata del pico de detenciones en los últimos años.