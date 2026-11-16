Henri Falcón, diputado de la Asamblea Nacional y exgobernador del estado Lara, se pronunció este lunes sobre unas hipotéticas elecciones presidenciales y descartó presentar una candidatura.

Falcón realizó una actividad con la militancia de su partido, Hagamos Fuerza Venezuela. Durante su alocución, informó sobre actividades de la organización y habló sobre su rol en unos próximos comicios.

«Si hay primarias, es un mecanismo democrático que de alguna manera apunta a la participación de la gente, pero no está previsto que nosotros participemos», dijo Falcón, de acuerdo a Unión Radio.

Igualmente, Falcón manifestó su confianza de que otros dirigentes se sumarán a la justa por la Presidencia. «Creo que hay nuevos tiempos, nuevas figuras, candidatas y candidatos que le hablan mucho a la gente para esa nueva realidad que aspira el venezolano», acotó.

FALCÓN INSISTE EN ELECCIONES

Diversos voceros y partidos opositores llevan meses insistiendo en la convocatoria de unas elecciones presidenciales. Falcón se sumó a estas exigencias, alegando que la prioridad del país son unos comicios transparentes y democráticos.

«Creo que las elecciones municipales y regionales pueden esperar y creo que el trabajo debe estar fundamentalmente centrado en una elección presidencial», indicó Falcón.

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El diputado afirmó que, por el momento, está enfocado en las actividades oficiales de su partido. Entre ellas destacó encuentros con líderes comunitarios de Barquisimeto para crear un mapa de las principales necesidades de los ciudadanos.

Las declaraciones de Falcón se dieron mientras que el sector opositor liderado por María Corina Machado insiste en establecer un cronograma electoral. Aunque la presidente interina, Delcy Rodríguez, dijo que habría elecciones, todavía no se ha establecido una fecha.