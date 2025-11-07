“Hay muy buena expectativa”: Cámara de Comercio de Caracas estima mayores ventas para finales de 2025

La Cámara de Comercio de Caracas estima mayores ventas a finales de 2025, que permita compensar el crecimiento, pese a las dificultades de principio de año.

Durante una entrevista en Unión Radio, su presidente Luis Montero, destacó que «hay muy buena expectativa para lo que resta de año en el sector comercio».

En cuanto al financiamiento, Montero mencionó dos componentes fundamentales, la primera es que las infraestructuras del lado del consumidor han resuelto los préstamos; mientras que los comercios logran fomentar más las ventas.

El también economista aseveró que «Hay comercios que están dando su propio financiamiento para que los consumidores puedan comprar y hacer uso de esa mercancia de la cual ya se están abasteciendo los establecimientos para está fecha».

En cuanto a las expectativas del 2026, destacó que «tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer» a ello se lo atribuyó al flujo de caja, gestionar al personal venezolano además de apoyarlo.

Montero agregó que «cuidarlo lo que realmente es importante para cada uno de los empresarios».