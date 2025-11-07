Venezuela

“Hay muy buena expectativa”: Cámara de Comercio de Caracas estima mayores ventas para finales de 2025

Lohena Reveron
Por Lohena Reveron
1 Min de Lectura
1 Min de Lectura
Cámara de Comercio de Caracas estima mayores ventas para finales de 2025

La Cámara de Comercio de Caracas estima mayores ventas a finales de 2025, que permita compensar el crecimiento, pese a las dificultades de principio de año.

Durante una entrevista en Unión Radio, su presidente Luis Montero, destacó que «hay muy buena expectativa para lo que resta de año en el sector comercio».

Leer Más

El primer vuelo de turistas portugueses hacia Venezuela saldrá el próximo sábado 23 de marzo, así lo señaló la embajadora del país  
Anuncian que primer vuelo de turistas de Portugal llegará a Venezuela a finales de marzo
EN VIDEO | Arrestan a dos PNB por golpear a un abuelo en una panadería de Caracas
¿Cerrarán el espacio aéreo venezolano los últimos días del año? Lo que dijo un experto

En cuanto al financiamiento, Montero mencionó dos componentes fundamentales, la primera es que las infraestructuras del lado del consumidor han resuelto los préstamos; mientras que los comercios logran fomentar más las ventas.

LEA TAMBIÉN: EN EL CALLAO: RESCATAN A DOS MINEROS, RETIRARON UN CUERPO Y LO IDENTIFICARON

El también economista aseveró que «Hay comercios que están dando su propio financiamiento para que los consumidores puedan comprar y hacer uso de esa mercancia de la cual ya se están abasteciendo los establecimientos para está fecha».

En cuanto a las expectativas del 2026, destacó que «tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer» a ello se lo atribuyó al flujo de caja, gestionar al personal venezolano además de apoyarlo.

Montero agregó que «cuidarlo lo que realmente es importante para cada uno de los empresarios».

Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Corte Suprema de Estados Unidos aprobó que Trump elimine opción «X» o «tercer género» en pasaportes
EEUU
Maduro dice que la paz del país no depende de EEUU: «Que hagan lo que les dé la gana»
Venezuela
Una escena de violencia estremeció este jueves, 6 de noviembre, el complejo residencial Lago Grande en Hialeah, en Florida (EEUU), donde un hombre asesinó a su esposa y posteriormente se quitó la vida en un aparente caso de homicidio-suicidio. 
Horror en Florida: Asesinó a tiros a su esposa, se quitó la vida y dejó gravemente herida a una mujer
EEUU