Venezuela

¿Hay clases este 18Mar? Lo que dijo el Ministerio de Educación

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
clases

El Ministerio de Educación confirmó que este miércoles no habrá actividades escolares en todo el país tras la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

«El Ministerio de Educación informa que, con motivo al decreto emitido por la Presidenta Encargada, acerca del Día no laborable, tras el histórico triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, se suspenden las actividades escolares en todas las instituciones educativas del país para este miércoles, 18 de marzo de 2026», informó a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

Leer Más

ONG pide liberación de todos los presos políticos en Venezuela de cara al inicio de 2026
Gobierno anunció la excarcelación de 103 personas detenidas tras las protestas postelectorales
Pedro Guanipa rompió el silencio: Esto dijo luego de recibir libertad plena tras más de un año detenido
EN VIDEO: Así fue la espectacular nevada que se registró este 24Jul en Pico Espejo en Mérida

LEA TAMBIÉN: ASAMBLEA NACIONAL REITERA QUE SE PUEDEN APELAR LAS AMNISTÍAS NEGADAS

«Aprovechamos de felicitar al aguerrido equipo Venezolano, su fuerza, su astucia en el campo, su capacidad deportiva, los llevó a obtener este máximo reconocimiento mundial. Un reconocimiento que cada venezolano y venezolana hicieron suyos. ¡Orgullo para nuestra patria que tanto lo merece!», añadió.

Venezuela se consagró este martes como la mejor selección del mundo de béisbol al doblegar 3-2 al equipo de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial.

Tras este histórico triunfo, Delcy Rodríguez anunció la declaración de ‘día de júbilo nacional no laborable’ para celebrar el miércoles el triunfo de la selección de Venezuela.

«He decidido decretar día de júbilo nacional, no laborable, el día de mañana, para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar», anunció en su cuenta de X.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN GACETA OFICIAL: Publican aumento del pasaje urbano, metro y ferrocarril, así quedaron los montos
Venezuela
¿Se hará realidad? La petición que hizo Ronald Acuña Jr. tras ganar el Clásico Mundial
Deportes
El mensaje de Delcy Rodríguez a los jugadores venezolanos tras ganar el Clásico Mundial de Béisbol
Venezuela