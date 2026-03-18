¿Hay clases este 18Mar? Lo que dijo el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación confirmó que este miércoles no habrá actividades escolares en todo el país tras la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

«El Ministerio de Educación informa que, con motivo al decreto emitido por la Presidenta Encargada, acerca del Día no laborable, tras el histórico triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, se suspenden las actividades escolares en todas las instituciones educativas del país para este miércoles, 18 de marzo de 2026», informó a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

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«Aprovechamos de felicitar al aguerrido equipo Venezolano, su fuerza, su astucia en el campo, su capacidad deportiva, los llevó a obtener este máximo reconocimiento mundial. Un reconocimiento que cada venezolano y venezolana hicieron suyos. ¡Orgullo para nuestra patria que tanto lo merece!», añadió.

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Venezuela se consagró este martes como la mejor selección del mundo de béisbol al doblegar 3-2 al equipo de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial.

Tras este histórico triunfo, Delcy Rodríguez anunció la declaración de ‘día de júbilo nacional no laborable’ para celebrar el miércoles el triunfo de la selección de Venezuela.

«He decidido decretar día de júbilo nacional, no laborable, el día de mañana, para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar», anunció en su cuenta de X.