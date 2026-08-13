¿Hasta cuándo se extenderán las medidas de ahorro por crisis eléctrica en centros comerciales? Esto dijo Cavececo

Las medidas de ahorro energético que aplican los centros comerciales del país continuarán vigentes mientras avanza el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así lo informó el presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Freddy Cohen.

Cohen precisó, durante una entrevista con Unión Radio, que el lapso se extenderá por unas ocho semanas, hasta octubre, tiempo en el que se estima la estabilización del SEN.

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Indicó que sostuvieron reuniones con representantes del gobierno para colaborar con la reducción del consumo eléctrico debido por las altas temperaturas del fenómeno «Súper El Niño», como se le conoce popularmente a un El Niño muy severo.

«A raíz del doble terremoto se cayó cerca de 20 % del sistema eléctrico nacional y se ha ido recuperando parcialmente», explicó.

CARACAS SE UNE EL PLAN

Cohen resaltó que, por primera vez, los centros comerciales de Caracas fueron incluidos en el cronograma de racionamiento.

«Estamos aplicando en Caracas, que es por primera vez que la capital entra en un bloque de ahorro energético y estamos colaborando desde 12:00 a 4:00 de la tarde y después de 6:00 a 10:00 de la noche», detalló.

No obstante, aclaró que la reducción del consumo eléctrico no es una práctica nueva para el sector, sino que se aplica desde 2009, con centros comerciales que asumen la generación parcial o total de la energía que consumen mediante plantas eléctricas y medidas de ahorro.

«Hoy en día, 17 años después, con los ahorros que hemos venido haciendo bajamos a 2.7 %, o sea que todos los centros comerciales en Venezuela, que son muy grandes, somos ahorradores», comentó Cohen, quien agregó que la carga energética que consumen los usuarios durante su permanencia en estos recintos reduce, a su vez, el consumo en sus hogares o lugares de trabajo, «y el uso residencial del sistema eléctrico nacional representa un 40 %».

RACIONAMIENTOS PARA TODO EL PAÍS

A principios de mes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la puesta en marcha de un plan para ahorrar agua y energía, luego de los «efectos de los terremotos sobre las plantas generadoras», y ante la previsión de El Niño.

«Hemos sostenido una reunión con los gobernadores del país, el equipo de gobierno, con el estado mayor eléctrico, para hacer balance del posterremoto en relación con el sistema eléctrico. Tuvimos afectaciones en torres eléctricas en la línea planta Centro— Yaracuy, en líneas de transmisión, y la afectación más importante se dio en la planta termoeléctrica Termocarabobo que brindaba al Sistema Eléctrico Nacional 600 megavatios», dijo Rodríguez.

«Las fluctuaciones que hemos tenido en las últimas horas, en los últimos días, están relacionadas directamente a la pérdida importante de esos 600 megavatios, que hoy me complace decir que ya hemos recuperado el 50% y en las próximas semanas estaremos en proceso de recuperación plena», añadió la mandataria.

Asimismo, advirtió sobre el fenómeno climatológico. «Pero hay algo que hemos estado conversando con los gobernadores del país, que es la emergencia climática que vive el planeta y que ya se pronostica lo que llaman el Super Niño. Se refiere a periodos climatológicos de mucha sequía donde las temperaturas incrementan pronunciadamente, se reducen los periodos de lluvia, las fuentes hídricas», comentó.