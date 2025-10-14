EN FOTOS: Hallaron en Táchira los restos fósiles de un ‘ictiosaurio’, un reptil marino de hace 100 millones de años

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que un equipo de científicos descubrió restos fósiles de un ictiosaurio en el estado Táchira.

En ese sentido, sostuvo que este era un reptil marino que habitó los océanos hace aproximadamente 100 millones de años.

«En el municipio Lobatera se produjo un hallazgo importante para nuestro país; los restos fósiles de un ictiosaurio, un reptil marino que habitó los océanos durante el Cretácico», dijo.

LOS RESTOS DEL ICTIOSAURIO

Asimismo, destacó que este sería el primer ejemplar de ictiosaurio encontrado en territorio venezolano. «Esto amplía de manera significativa el registro fósil nacional y aporta nuevas evidencias sobre la evolución paleogeográfica de la región», acotó.

Jiménez también señaló que durante el trabajo de campo efectuado en el municipio Jáuregui, el equipo logró recolectar «un nuevo diente de Laquintasaura, ampliando la base de información sobre esta especie emblemática del Jurásico venezolano».

«El estado Táchira es conocido por ser una zona de relevancia para la paleontología. Acá se descubrieron los dos únicos dinosaurios descritos hasta la fecha en el país, el Laquintasaura y el Tachiraptor», expresó en sus redes junto a una serie de fotos.

La ministra resaltó que estos hallazgos en el área paleontológica del país se realizaron tras una expedición paleontológica con participación del equipo de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite Táchira). Esto en articulación con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Centro de Investigación Arqueológica, Antropológica y Paleontológica de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM).

«Abordamos tres puntos del territorio tachirense: el municipio Francisco de Miranda; el municipio Jáuregui, sector La Quinta, y el municipio Lobatera, con el propósito de documentar, estudiar y preservar el valioso patrimonio en fósiles de la región andina», manifestó.

Además, Jiménez reiteró que en Venezuela se mantiene el compromiso con el impulso de la ciencia, a través de políticas que promueven la investigación, la innovación y la preservación de la geodiversidad del país.