¿Habrá elecciones municipales en la Guayana Esequiba? Esto respondió Diosdado Cabello

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, explicó este lunes que la Guayana Esequiba no participará en las próximas elecciones municipales.

«En la Guayana Esequiba se eligió al gobernador y al primer consejo legislativo, pero no está dividida en municipio. Luego el consejo legislativo debe hacer sus leyes internas y definir su territorio definido por municipios, una vez que hagan eso es que podemos llamar a elecciones municipales en el territorio de Guayana Esequiba. Esa es una tarea que se les dio. Ahora le corresponde a los legisladores de ese estado legislar para la división territorial en municipios», dijo durante rueda de prensa del PSUV.

#9Jun #Gobierno

Diosdado Cabello explicó que el Consejo Legislativo de la Guayana Esequiba debe empezar a trabajar en las leyes internas y definir el territorio por municipios, para poder llamar a elecciones municipales en ese estado. – @polianalitica pic.twitter.com/mcdirjLb5z — Reporte Ya (@ReporteYa) June 9, 2025

CABELLO DICE QUE DEBERÍAN INVESTIGAR

Por otra parte, Cabello expresó su sorpresa por la reacción que ha tenido el gobierno de Trinidad y Tobago luego de que autoridades venezolanas denunciaran el ingreso de armas al país provenientes de la isla.

«Eso es cosa de locos porque nosotros no nos estamos metiendo para Trinidad. Yo no sé que fuerzas tendrán, pero es una cosa de locos. Nosotros lo que hemos dicho es que a Venezuela trajeron armas desde Trinidad. Eso no es para atacar al que dice la noticia, eso es para ponerse a investigar qué ocurre en Trinidad. Y no había terminado de ocurrir eso cuando habíamos detenido aquí a una persona de nacionalidad trinitaria de la banda de los que trajeron las armas», precisó.

«Los buenos vecinos no están para eso. Ahí están los hechos. Nosotros no tenemos la necesidad de inventar nada y menos con nuestros vecinos. Nosotros somos un país de paz, no nos hemos metido en las aguas de Trinidad ni en ninguna parte», añadió.

Por lo cual, reiteró el llamado a que Trinidad y Tobago tome la denuncia de Venezuela como un llamado para que esclarezcan lo que ocurre y no como una agresión.

«Damos esta información sobre Trinidad, no es para que el gobierno se ofenda, sino para que investiguen. Lo que pasa es que ellos creen que la cosa es solo contra Venezuela, no se dan cuenta de que la agresión es contra todo el continente y que hoy somos nosotros, pero mañana pueden ser ellos. En vez de sentirse agraviados deberían investigar qué es lo que ocurre internamente», concluyó Cabello.