Habló presidente de Venevisión y destacó importancia de «abrir el compás de ideas» tras la reciente polémica con el canal

El presidente de Venevisión Media, Andrés Badra, destacó la importancia de que los jóvenes puedan expresar libremente sus pensamientos a través de los medios de comunicación.

«Lo más importante de esto para nosotros en Venevisión es que estamos dándole la oportunidad a los jóvenes que van a ingresar a través de la Universidad Metropolitana a abrir el compás de ideas, de pensamientos, la libertad que todos necesitamos en nuestro país», dijo en el marco de una alianza estratégica firmada con dicha casa de estudios para fortalecer la formación de los estudiantes.

En este sentido, destacó la importancia de este tipo de formación «para poder pensar y atrevernos a expresarnos de una manera libre con los mejores conocimientos y la mejor instrumentación y tecnología que nos permita acceder al mercado laborar con un futuro común para todos los venezolanos a través de los medios de comunicación».

Por su parte, la rectora de la universidad, María Isabel Guinand, destacó que esta colaboración refuerza el vínculo histórico de la universidad con el sector productivo. Asimismo, subrayó que el convenio es un paso fundamental para consolidar la naciente carrera de Comunicación Social Empresarial, al abrir espacios de aprendizaje junto a una de las plataformas de televisión abierta más sólidas y con mayor trayectoria en el país.

Vale mencionar que Venevisión fue tendencia hace varios días luego de que transmitiera un avance informativo sobre la líder opositora María Corina Machado y posteriormente el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se pronunció sobre la situación en su programa de televisión.