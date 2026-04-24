Gustavo Petro arribó a Maiquetía: Estos son los temas que hablará en la reunión con Delcy Rodríguez

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó la tarde de este viernes al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía para sostener una reunión con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

El canciller venezolano, Yván Gil, fue el encargado de recibir al presidente en el terminal aéreo.

LA REUNIÓN

Gustavo Petro abordará con Delcy Rodríguez «los principales desafíos en la frontera común», durante la reunión que sostendrán este viernes en Caracas, informó su despacho.

El mandatario «sostendrá en Caracas un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en el marco del Encuentro Presidencial Colombia–Venezuela, con el objetivo de avanzar en la seguridad fronteriza», señaló el Gobierno.

El propósito del encuentro, que inicialmente estaba previsto para el pasado 13 de marzo en la frontera pero se canceló a última hora por motivos de seguridad invocados por Venezuela, es «fortalecer la cooperación bilateral, el control territorial y la coordinación en materia de seguridad».

Este será el primer encuentro de Petro con Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en una operación militar estadounidense en la capital venezolana.

«Durante la jornada, ambos mandatarios abordarán los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos», agregó la información.