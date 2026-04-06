Gremio hotelero reportó «ocupación récord» en Nueva Esparta durante asueto de Semana Santa

Nueva Esparta ha cerrado el asueto de Semana Santa 2026 con cifras que marcan un hito en la recuperación del sector turismo en Venezuela, según el gremio hotelero y las autoridades estadales.

Según los reportes finales, la entidad insular registró una ocupación del 100% en sus principales corredores turísticos, superando todas las proyecciones establecidas a inicios de año.

Desde el pasado Miércoles Santo, la afluencia de visitantes transformó el paisaje de la isla de Margarita, el incremento en el flujo de turistas se estima en un 20% superior al registrado en 2025, una estadística que los gremios locales atribuyen a la mejora en la conectividad y a una oferta de servicios más robusta.

«Hemos visto un renacer del entusiasmo por nuestra isla. No solo recibimos al turista nacional de siempre, sino que la diversidad de actividades ha atraído a un nuevo perfil de viajero», señalaron voceros del sector hotelero.

CONECTIVIDAD Y APERTURA INTERNACIONAL

Uno de los pilares de este éxito fue el despliegue logístico en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño. Durante la semana se contabilizaron cerca de 140 vuelos, conectando a Porlamar con ciudades clave como Caracas, Maracaibo y Valencia.

Sin embargo, la gran novedad de la temporada fue el impulso internacional: la consolidación de la ruta directa Manaos-Porlamar y el atraque de cruceros internacionales inyectaron un dinamismo económico que no se veía en la región desde hace una década.

IMPACTO LOCAL

Las zonas de Pampatar, Playa El Agua y la Isla de Coche fueron los puntos de mayor concentración de visitantes durante el mencionado asueto.

En Coche, la capacidad hotelera se agotó totalmente, obligando a muchos visitantes de un solo día a retornar a Margarita al caer la tarde.

El despliegue de seguridad, que contó con más de 2.000 funcionarios, garantizó que las festividades religiosas y los festivales playeros transcurrieran sin incidentes mayores.

Con estos resultados, Nueva Esparta no solo celebra un asueto exitoso, sino que se posiciona como el motor principal de la economía turística en el país, demostrando que la inversión en infraestructura y promoción internacional está rindiendo frutos tangibles para la comunidad neoespartana.