Gobiernos de Venezuela y República Dominicana acordaron reactivar sus servicios consulares y la conexión aérea

Los gobiernos de Venezuela y República Dominicana informaron este domingo que acordaron reactivar los servicios consulares y la conexión aérea, luego de que en julio de 2024 el oficialismo rompiera relaciones con la isla por cuestionar los resultados electorales que dieron «ganador» a Nicolás Maduro, hoy detenido en Nueva York.

En un comunicado, la Cancillería dijo que esto fue posible gracias al «trabajo conjunto entre ambas partes».

LEA TAMBIÉN: VENEZUELA DEJA DE LADO MODELO ESTATISTA PARA RECUPERAR SU POTENTE INDUSTRIA PETROLERA

«Se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo, para atender las respectivas comunidades. Asimismo, ambos gobiernos han acordado instruir a las autoridades aeronáuticas respectivas, reactivar la conexión aérea entre ambos países», destaca la misiva.

Por su parte, el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, dijo que tal paso es fundamental para reabrir el consulado de la República Dominicana en Caracas y de la sección consular de Venezuela en Santo Domingo. Todo esto con «el objetivo prioritario de brindar asistencia, protección y trámites documentales a las respectivas comunidades residentes en ambos países».

«Esta decisión responde al compromiso mutuo de normalizar las relaciones en beneficio de los ciudadanos, facilitando el reencuentro familiar, el intercambio comercial y el tránsito seguro de pasajeros», concluyó.

OTROS MOVIMIENTOS

La reactivación de los servicios consulares y los vuelos directos marca el fin de un aislamiento diplomático que se extendió por más de un año y medio. Esta apertura coincide con otros movimientos diplomáticos, como la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas por parte de la enviada Laura Dogu.

El restablecimiento de la conexión aérea es particularmente crítico para la diáspora venezolana, que utilizaba a Santo Domingo como uno de los principales puentes de conexión internacional. Con la instrucción dada a las autoridades aeronáuticas de ambos países para retomar los vuelos, se espera que el flujo de pasajeros y el intercambio comercial, ambos severamente afectados desde julio de 2024, experimenten una recuperación inmediata bajo el nuevo marco de relaciones.