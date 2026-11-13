Gobierno reportó ingresos de más de $15.000 millones en petróleo y minería, la mayoría se utilizó en «salarios y pensiones»

El Gobierno de Venezuela reportó este jueves el ingreso de 15.603 millones de dólares por concepto de petróleo y minería entre enero y noviembre de 2026.

Además, registró egresos por 14.860 millones de dólares, lo que deja un saldo actual de 742,9 millones.

LO QUE DIJO DELCY RODRÍGUEZ

Ante esto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló que «la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la protección del ingreso de nuestros trabajadores y pensionados son compromisos que respaldamos con hechos».

«De cada 100 dólares ingresados por concepto de petróleo y minería entre enero y noviembre de 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones: 14.710 millones de dólares de un total de 14.860 millones. En el mismo período, los ingresos sumaron 15.603 millones de dólares. Las cifras forman parte de la política de transparencia del Ejecutivo Nacional», mencionó.

De cada 100 dólares ingresados por concepto de petroleo y minería entre enero y noviembre de 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones: 14.710 millones de dólares de un total de 14.860 millones. En el mismo período, — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) November 12, 2026

Asimismo, recordó que el 17 de enero de 2026 anunció una plataforma digital para que la ciudadanía pudiera monitorear el uso de los recursos.

«Esa promesa se cumple en transparenciasoberana.gob.ve, un portal de acceso público que muestra los ingresos y egresos de enero a noviembre. Los números del portal demuestran el compromiso del Gobierno con una política social centrada en recuperar el ingreso de los trabajadores: 14.710 millones de dólares para salarios y pensiones frente a 150,5 millones para el funcionamiento del gobierno», comentó.

«Es la prioridad de la inversión laboral y social, con el propósito de recuperar el nivel de vida de los venezolanos», expresó Delcy Rodríguez.

LOS INGRESOS EN VENEZUELA

Por su parte, el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, informó que 15.148 millones de dólares -equivalentes al 97,1 %- correspondieron a la venta de petróleo y derivados, mientras que el porcentaje restante fue por la comercialización de gas, combustible para aeronaves (jet fuel) y otros.

Estados Unidos gestionó entre enero y septiembre más de 12.000 millones de dólares procedentes de la venta de recursos naturales venezolanos, principalmente petróleo, mediante un sistema de custodia para supervisar y autorizar el uso de esos ingresos por parte del Gobierno de Delcy Rodríguez, según un informe del Departamento de Estado.

Con información de EFE