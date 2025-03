Gobierno de Maduro acordó reactivar vuelos de repatriación con migrantes desde EEUU a partir de esta fecha

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que la administración de Nicolás Maduro acordó la reactivación de los vuelos de repatriación con migrantes venezolanos desde Estados Unidos.

A través de un comunicado, el también designado para los «diálogos de paz por Venezuela», informó que dichos vuelos reiniciarían este domingo 23 de marzo.

«Venezuela informa que en el marco del Plan Vuelta a la Patria, y con el propósito del retorno de nuestros compatriotas a su nación con resguardo de sus Derechos Humanos, hemos acordado reanudar con el gobierno de los EEUU la repatriación de migrantes venezolanos», precisó Rodríguez en la misiva.

«Migrar no es un delito, y no descansaremos hasta lograr el regreso de todos quienes lo requieran», agregó.

Por último, aclaró que estos vuelos de repatriación podrían incluir el rescate de «nuestros hermanos secuestrados en El Salvador», haciendo referencia a los venezolanos enviados a ese país por el ejecutivo estadounidense, acusados de ser miembros del Tren de Aragua.

NINGUNO DE LOS VENEZOLANOS ENVIADOS A EL SALVADOR SON DEL TREN DE ARAGUA, SEGÚN DIOSDADO

Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró el viernes que ninguno de los venezolanos enviados a El Salvador pertenece al Tren de Aragua.

«Ayer salió una lista de los venezolanos que en teoría están en El Salvador. Nosotros tenemos el organigrama de los que quedan en la banda, porque como dicen en mi pueblo les hemos dado en el cielo de la boca. Revisando nombre a nombre no hay ninguno. Aquí está el reporte que me envía el director del Cicpc, Douglas Rico, de que no aparece ninguno identificado como parte de una banda criminal, tampoco miembros del extinto Tren de Aragua», dijo Cabello durante su podcast.

«De los que se llevaron para allá es mentira que son del Tren de Aragua. Ahora que Estados Unidos se niegue a reconocer la verdad, eso es otra cosa. Los que están diciendo que pertenecen al Tren de Aragua no forman parte de esa agrupación», resaltó.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos está usando la criminalización de los migrantes para poder cometer este tipo de actos. «¿Qué es el Tren de Aragua? Es una narrativa para estigmatizar a un pueblo».

Cabello destacó que en Venezuela acabaron con la banda del Tren del Aragua.

“Nosotros los desintegramos y los que quedaron se los llevó (Álvaro) Uribe y los ha protegido. Allá los ha convertido en operadores del sicariato en Colombia”, aseveró.