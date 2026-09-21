Gobierno considera la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU como una «gran victoria»

El gobierno celebró este lunes la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, lo que consideró como una «gran victoria».

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó también que se trata de un «triunfo de la diplomacia de paz» del país suramericano.

«Una gran victoria que, a pesar de todo, ahí estaremos presentes. (…) (Rodríguez) tenía más de 50 reuniones, antes de salir, de jefes de Estado que querían reunirse con ella», aseguró el dirigente chavista en la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello afirmó que la mandataria llevará «la voz de Venezuela» y la de «un pueblo que le ha tocado muy duro» y confió en que, «sin duda, será un éxito su presencia».

«Estaremos nosotros igual apoyándola desde aquí con actividades de calle», indicó el ministro, quien aseguró que próximamente anunciarán los detalles de estas movilizaciones.

Rodríguez llegó a EE.UU. la madrugada de este lunes y durante la jornada se ha reunido con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga; y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Junto a la líder chavista han estado su canciller, Félix Plasencia; el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega; el primer viceministro de Exteriores, Oliver Blanco; y la titular de Hidrocarburos, Paula Henao.

Tras aterrizar en EE.UU., Rodríguez dijo que llegó «con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones».

La última visita de un jefe de Estado venezolano fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas.

Rodríguez tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la Asamblea General, según anunció el viernes la Casa Blanca.

Este será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.