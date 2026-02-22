Gendarme argentino Nahuel Gallo se sumó a la huelga de hambre de los presos políticos en El Rodeo I

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, informó este domingo que el gendarme argentino se sumó a la huelga de hambre que los presos políticos realizan, desde el sábado, en la carcel El Rodeo I.

«Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre. Lo que están haciendo cruzo el límite de lo inhumano», escribió Gómez en su cuenta de X (Twitter).

En este sentido, responsabilizó al director del penal mirandino, Martínez Rangel, por lo que pueda ocurrir con su esposo y los otros presos políticos recluidos allí. «Sólo es responsabilidad de usted y sus custodios», advirtió la mujer.

Asimismo, envió un mensaje a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, a quienes pidió que «dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros (la familia del gendarme) y de Nahuel».

Por otra parte, se preguntó qué está haciendo la Organización de las Naciones Unidos (ONU) con respecto a las constantes violaciones de los Derechos Humanos y Fundamentales a los que son sometidos los presos políticos en el país.

«Nahuel Agustín Gallo tiene 441 días en Desaparición Forzada, una huelga de hambre agrava muchísimo más está situación», alertó Gómez para finalizar su publicación.

ANDREÍNA BADUEL ADVIRTIÓ SOBRE EL INICIO DE LA HUELGA DE HAMBRE

Fue Andreína Baduel, hermana de Josnars Baduel, quien alertó el sábado sobre la huelga de hambre iniciada por los presos políticos en el centro penitenciario, una protesta que ocurre en medio de un esquema de visitas que ella calificó como restrictivo y de condiciones que describió como «propias de un centro de tortura».

Baduel explicó que el acceso a los detenidos en Rodeo I continúa realizándose a través de un vidrio, con comunicación por teléfono y por un lapso máximo de 15 minutos. Todo ello ocurre bajo la presencia constante de custodios que, según añadió, «intimidan tanto a los presos políticos como a sus allegados».