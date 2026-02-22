Venezuela

Gendarme argentino Nahuel Gallo se sumó a la huelga de hambre de los presos políticos en El Rodeo I

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Gendarme argentino Nahuel Gallo se sumó a la huelga de hambre de los presos políticos en El Rodeo I
Foto: Cuenta de X (Twitter) María Alexandra Gómez

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, informó este domingo que el gendarme argentino se sumó a la huelga de hambre que los presos políticos realizan, desde el sábado, en la carcel El Rodeo I.

Contents

«Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre. Lo que están haciendo cruzo el límite de lo inhumano», escribió Gómez en su cuenta de X (Twitter).

Leer Más

EN CLAVES: ¿Qué implicaciones tendría para el país la activación del «decreto de estado de conmoción» por parte de Maduro?
EN PETARE: Detuvieron a una mujer por golpear salvajemente a su hijo de 11 años con un palo de madera
Alerta en Sucre: Intensas lluvias causan destrozos en la carretera nacional, hay zonas incomunicadas

En este sentido, responsabilizó al director del penal mirandino, Martínez Rangel, por lo que pueda ocurrir con su esposo y los otros presos políticos recluidos allí. «Sólo es responsabilidad de usted y sus custodios», advirtió la mujer.

LEA TAMBIÉN: DIPUTADOS OPOSITORES DICEN QUE SE RESOLVERÁN «MUCHOS CASOS» NO PREVISTOS EN LEY DE AMNISTÍA

Asimismo, envió un mensaje a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, a quienes pidió que «dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros (la familia del gendarme) y de Nahuel».

Por otra parte, se preguntó qué está haciendo la Organización de las Naciones Unidos (ONU) con respecto a las constantes violaciones de los Derechos Humanos y Fundamentales a los que son sometidos los presos políticos en el país.

«Nahuel Agustín Gallo tiene 441 días en Desaparición Forzada, una huelga de hambre agrava muchísimo más está situación», alertó Gómez para finalizar su publicación.

ANDREÍNA BADUEL ADVIRTIÓ SOBRE EL INICIO DE LA HUELGA DE HAMBRE

Fue Andreína Baduel, hermana de Josnars Baduel, quien alertó el sábado sobre la huelga de hambre iniciada por los presos políticos en el centro penitenciario, una protesta que ocurre en medio de un esquema de visitas que ella calificó como restrictivo y de condiciones que describió como «propias de un centro de tortura».

Baduel explicó que el acceso a los detenidos en Rodeo I continúa realizándose a través de un vidrio, con comunicación por teléfono y por un lapso máximo de 15 minutos. Todo ello ocurre bajo la presencia constante de custodios que, según añadió, «intimidan tanto a los presos políticos como a sus allegados».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Petro limita a "crudos livianos" una eventual importación de petróleo de Venezuela
Petro limita a «crudos livianos» una eventual importación de petróleo de Venezuela
Mundo
Anuncian nuevo marco normativo para el uso y protección del Parque Nacional Morrocoy tras hechos ocurridos en Carnaval
Anuncian nuevo marco normativo para el uso y protección del Parque Nacional Morrocoy tras hechos ocurridos en Carnaval
Venezuela
Al menos 17 presos políticos habrían muerto desde 2014, según el Foro Penal
Foro Penal confirmó al menos 40 liberaciones de presos políticos tras promulgación de la Ley de Amnistía
Venezuela