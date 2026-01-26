Garantizaron abastecimiento de carne en el país, más de 98% es de producción nacional

El presidente del Consejo Venezolano de la Carne (Convecar), Luis Eduardo Pérez, aseguró este lunes que «hay abastecimiento pleno de carne» en el país.

«Los mercados no nos han reportado ninguna anomalía (sobre el abastecimiento), sino todo lo contrario», dijo. Al tiempo que apuntó que el ganadero «sigue resteado con la producción en Venezuela».

En ese sentido, indicó que «más de 98 % de la carne que consumimos es venezolana».

Durante una entrevista ofrecida al programa A Tiempo de Unión Radio, Pérez también se refirió a los precios de la carne actualmente en el país. «El famoso 2x2x2, que es el precio del ganado en pie a puerta de corral con un costo muy estabilizado en los últimos años de entre $2 y $2,20. Eso lo multiplicamos por dos y nos da el precio en canal, que son alrededor de $4 y 4.40. Y cuando eso lo multiplicamos por dos nos lleva a lo que debería ser el precio final del consumidor promedio de la red, entre $9 y $10», comentó.

Destacó que el sector no escapa de las distorsiones cambiarias. Sin embargo, están trabajando por el consumidor para «llevar este negocio que activa el motor agropecuario, porque son más de tres millones de empleos directos e indirectos que generamos».

Asimismo, Pérez señaló que se vio un crecimiento muy importante del consumo de proteínas totales en el país para el cierre del 2025. «Estábamos hablando casi de 72 kilogramos per cápita y eso es un aumento significativo de casi más de 10 kilogramos», expresó.

«No somos la única proteína, tenemos pollo, cerdo, huevos, queso y el venezolano siempre busca refugiarse cuando ve estas distorsiones en el mercado», dijo.

También manifestó que tienen grandes esperanzas que el poder adquisitivo de los trabajadores se recupere. «Todos los productores lo que queremos es que haya bolsillo lleno para que justamente puedan consumirlo y nos podamos reactivar con todas las fuerzas como lo estamos haciendo», agregó.